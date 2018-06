El Anual tendrá varios partidos para seguirlos bien de cerca en la jornada dominguera

08/06/2018 -

La dirigencia de la Nueva Liga de Veteranos C 55 Amateur de Fútbol, dispuso la puesta en escena para este domingo de la duodécima fecha de la primera rueda del Torneo Anual, el cual tendrá nuevo horario de arranque de los juegos.

Precisamente para este fin de semana, el inicio de los partidos será a las 10, y tendrán tolerancias de 30 minutos.

Este es el programa de juegos.

En cancha de Santa Lucía: Central Córdoba vs. Santa Lucía. En cancha de Lavalle y Vías: Ateneo San Roque vs. Luz y Fuerza. En cancha de Villa Borges: Estrella de Norte vs. Molinari (C 55). En cancha de la Asociación: Óptica Bella Vista/ Sialle vs. Tapicería Perú. En cancha de Campeones de 28: Carrizo B. Agua y Energía vs. El Triángulo.

En cancha de EL LIBERAL: Veteranos de Estudiantes vs. Gus/Mar. En cancha de Calle 14: KM 49 Ropa Informal vs. Trigoria. En cancha de Reparación Ismael Díaz: Reparación Ismael Díaz vs. Ima Construcciones