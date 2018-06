Mauricio Macri: "No existe democracia sin libertad de expresión"

08/06/2018 -

El presidente Mauricio Macri aseguró que "no existe democracia sin libertad de expresión", durante un brindis con los periodistas acreditados en la Casa Rosada. En su saludo por el Día del Periodista, el jefe de Estado sostuvo que la democracia se fortalece cuando "aceptamos la opinión de los demás y no nos enojamos, escuchamos y podemos debatir". "Feliz día a todos. Ustedes tienen la enorme responsabilidad a diario de poner en palabras los hechos, las cosas que suceden acá y en el mundo. Como siempre les he dicho, no existe la democracia sin libertad de expresión", afirmó el primer mandatario, al levantar la copa. Durante el brindis, que se ofreció en el comedor presidencial, Macri estuvo acompañado por algunos de sus colaboradores más cercanos como el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis; el secretario de Comunicación Pública, Jorge Grecco; el subsecretario del área, Gustavo Gómez Repetto; el vocero presidencial, Iván Pavlovsky y la titular del Enacom, Silvana Giúdice, entre otros. "Fortalecemos la democracia cada vez que aceptamos la opinión de los demás, no nos enojamos, escuchamos y podemos debatir", dijo Macri, quien consideró: "Es importante que esas libertades, como todas, vengan de la mano con responsabilidades" y destacó también "el valor de la palabra" y la importancia de que ésta "exprese verdades", como paso para "fortalecer a la sociedad". Por la mañana, expresó su agradecimiento a la prensa a través de las redes sociales.