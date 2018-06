Denuncian que el barco no estaba en condiciones

11/06/2018 - Familiares de los tripulantes del pesquero Rigel que fueron a la sede marplatense de Prefectura, aseguraron que el barco no estaba en condiciones. “Hablé con mi hijo el día que se iban y me dijo que no habían podido salir a horario porque no andaba el motor”, relató Graciela Godoy, madre de Nahuel Navarrete, uno de los tripulantes del Rigel. Respecto del estado en que se encontraba la embarcación siniestrada, el prefecto mayor de la Zona Atlántica Norte, Gabriel Cartagenova, prefirió no “hacer ningún tipo de conjetura, porque hay una causa judicial. Hay un juez federal al cual le tenemos que responder”. Sin embargo, manifestó que “el barco despachó normalmente con todos los certificados en regla. Estamos aportando todos los datos técnicos que fueron utilizados para que esa embarcación navegue”. Pero el hallazgo del cuerpo de Salvador Taliercio, capitán del pesquero, desató la indignación de sus colegas ante las condiciones precarias de trabajo que deben enfrentar, ratificando la denuncia de los familiares. En un comunicado firmado por su secretario nacional Jorge Frías, la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos, y Patrones de Pesca, denunció “la desidia, el desinterés y la corrupción” que “triangulan para hacer notar una vez más que se debe profundizar la exigencia en el reclamo por la seguridad náutica”. El texto inicia con el título “Los capitanes de pesca no podemos aceptar más muertos en el mar”.