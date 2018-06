Hugo Moyano: "Si no nos dan el 27%, el jueves habrá paro"

Hoy 11:59 -

El paro de Camionero anunciado para el jueves 14 parece estar a un paso de concretarse. Las reuniones de último momento están en un punto muerto. Hugo Moyano llamó a una sorpresiva conferencia de prensa para anunciar que en un plenario se ratificó la medida de fuerza. "Vamos a ir al paro si la suba no es del 27%", dijo. Mañana es la paritaria con los empresarios, pero Moyano se adelantó a plantar bandera. "Nosotros fijamos posición porque ellos ya dijeron que no van a dar más del 15%. Nosotros pedimos el 27%", señaló.

Después Moyano le apuntó a la ministrade Seguridad Patricia Bullrich. "No es como dice esa señora, no vamos a cortar rutas", dijo. Así rechazó que el posible paro incluye cortes de calles. Sí dijo que va a estar paralizado el servicio de recolección de residuos.

La conferencia de prensa fue breve. Moyano no quiso hablar de la interna de la CGT, que también anunció un paro para el jueves 14. "Si me van a preguntar de eso, me voy", señaló. La CGT También le tiró palos al Gobierno: "Esperen que sonrío, porque si no dicen 'Moyano está preocupado'". Antes de empezar a hablar y cuando los reporteros gráficos le pedían una foto, broméó: "Sacame rubio y de ojos claros".

Al margen de las ironías de Moyano, mañana también será clave por la decisión que tome la CGT cuando retome un cuarto intermedio de la semana pasada. Los gremios le reclaman al Gobierno medidas urgentes contra la inflación y la situación social y económica de los trabajadores. En aquel plenario, Omar Pérez, que reemplazó por Camioneros a Pablo Moyano en la secretaría Gremial de la central obrera, había pedido fijar una fecha de paro para que la CGT llegara con más fuerza a la reunión de mañana con el Gobierno, pero no logró consenso.