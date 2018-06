FÚNEBRES | 12 de Junio de 2018

12/06/2018 -

Fallecimientos

- Humberto Narciso Nazar

- Teresa Esther Lobos

- Gustavo Nahuel Bravo Arias (La Banda)

- Armando Zenobio Salvatierra (La Banda)

- Alba Evelina Díaz

- Rafael Véliz

- Juan Carlos Schamun

- María Rosa del Valle Juárez de Yankelevich (Córdoba)

- Paulo Sergio Andrés Montes

- Julio Rodolfo Heriberto Suárez

- Patrocinia Santa Cruz (La Banda)

- Juan Carlos Santucho (Tucumán)

Sepelios Participaciones

CIANFERONI, MARIO ISIDRO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Sus hijos: Mario, Elena y Ana, su hija pol. Silvia, nietos y bisnietos part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 16 en el cement. Parque de La Paz. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S.V. ) CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO E HIJO

DÍAZ, ALBA EVELINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/18|. Sus hermanos Susana, Gladys, Carlos, hnos. politicos Ernesto, Estela, sobrinos, Ernesto, Flavia, Ariel, Dario, Gustavo, David, Carlitos, Damian, Evelina, Sofia, Juan, y sobrinos nietos. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

DÍAZ, ALBA EVELINA (q.e.p.d) Falleció el 9/6/18|. Descansa mi niña. Brille para ti la luz que no tiene fin. Su tío Orlando Toledo, sus hijos Orlando, Ana, Daniel, Cecilia y sus respectivas flias. participan y acompañan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, ALBA EVELINA (q.e.p.d) Falleció el 9/6/18|. Alby: gracias por brindarnos tu amistad y compartir hermosos momentos con nosotros. Descansa en paz y brille para vos la luz que no tiene fin. Tus amigas y de tu hna. Gladys, Ana María, Estela y Pochy Sierra y sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, ALBA EVELINA (q.e.p.d) Falleció el 9/6/18|. La Asociación Santiagueña de padres y amigos de personas con Discapacidad Intelectual ASPADI, su centro especial de Capacitación Laboral CECLyT y Talleres Protegidos de Producción acompañan a la familia de la ex alumna Alba Díaz por su fallecimiento. Elevamos oraciones en esta irreparable pérdida para toda nuestra comunidad educativa y su familia. Que Dios les de consuelo y paz en este difícil momento.

DÍAZ, ALBA EVELINA (q.e.p.d) Falleció el 9/6/18|. La comunidad de la Biblioteca Popular Siglo XXI participa el fallecimiento de la hermana de la Prof. Gladys Liliana Díaz, integrante de la comisión directiva de esta institución. Se ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, ALBA EVELINA (q.e.p.d) Falleció el 9/6/18|. Albi, siempre en nuestros corazones. Sus amigas Aída, Adita, Ana Sayago, Ana, Ana María, Cristina, Liz, Tere, Marina, Soky, Mimí y Noemí participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos. Elevan orciones en su memoria.

DÍAZ, ANA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/18|. Manuel Hernández, Ruben Castellini, Reynaldo Lencinas, Mario Bejarano y Carlos Juárez participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su compañero del Banco Santiago del Estero S.A., Rubén Castillo elevando oraciones en su memoria.

DÍAZ, ANA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/18|. " Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino." Tus vecinas y amigas de su hijo Rubén: Ana María, Estela y Pochy Sierra y sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones para su vecina de toda la vida.

DÍAZ, ANA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/18|. Rosalía Alegre y Victoria Alegre participan con profundo dolor su fallecimiento.

DÍAZ, ANA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/18|. Sus familares Pichy, Pelu, Jorge, Myriam y Fredy Santillán participan la partida de la querida "cumpa" a quien la recordaremos con inmenso cariño, por su bondad y siempre solidaria a quienes la necesitaban. Brille para ella la luz que no tiene fin.

JUÁREZ DE YANKELEVICH, MARÍA ROSA DEL VALLE DRA. (q.e.p.d.) Falleció el Córdoba el 9/6/18|. Su esposo Carlos Yankelevich, su hijo Ariel Yankelevich; sus hermanos Dr. Víctor Juárez y Carlos Juárez; su hermana política Emilse Trotta participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en la ciudad de Córdoba.

JUÁREZ DE YANKELEVICH, MARÍA ROSA DEL VALLE DRA. (q.e.p.d.) Falleció el Córdoba el 9/6/18|. Gracias hermana mía, por haber estado a nuestro lado. Gracias por dejarnos tan bellos recuerdos, nunca te olvidaremos. Su querido hermano Carlos Alberto Juárez; su cuñada Emilse Trotta; sus sobrinos Lic. Natalia, Mariano y Agostina Juárez Trotta y sus sobrinos nietos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en la ciudad de Córdoba.

LEDESMA, ANÍBAL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/18|. El Arq. Raúl Sabouret y familia participa con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, ANÍBAL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/18|. El equipo de Urbana Construcciones acompaña a su compañero Nicolás por el fallecimiento de su padre. Elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, LILIANA NOEMÍ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Sus profesoras Emilse Guzmán y Mercedes Sánchez Carabajal junto con sus compañeros de auxiliar de gastronomía de la Técnica Nº 1, acompañan a Mirta en este momento.

LOBOS, TERESA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Sus hijos Walter, Claudia, Valeria, Cecilia y Cinthia; hijos políticos Lorena, Ernesto, nietos, hermanos, sobrinos, vecinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 15.30 en el cementerio Parque El Descanso, casa de duelo Mza. 65 L 18 Bº Cpo. Contreras. EMPRESA SANTIAGO.

LOBOS, TERESA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. "Brille para ella la luz que no tiene fin". Sus amigos Mariano Roca, Antonio Collado, Fernando Cáceres y Ricardo Páez participan con profundo dolor el fallecimiento de Tere y ruegan resignación a la familia Lobos - Campos. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MEDINA, ORLANDO ZACARIAS (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/18|. Su hermana política Elida Celina Diambra, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

MEDINA, ORLANDO ZACARÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/18|. Yeny Avelin Medina, participa el fallecimiento de su tio. Ruega oraciones en su memoria.

MEDINA, ORLANDO ZACARíAS (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/18|. Marilin Elizabeth Medina, Alberto Ramirez y flia., participan el fallecimiento de su tio y ruegan oraciones en su memoria.

MONTES, PAULO SERGIO ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Sus padres Elva Pérez y Héctor Montes; su hijo Milo Montes, sus hermanos Diego, Mariana, Pastor, Andrea, Emilce, Abigaíl y Micaela; sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio privado Jardín del Sol, La Banda, casa de duelo Rivadavia 323 sv. EMPRESA SANTIAGO.

MONTES, PAULO SERGIO ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Los compañeros de oficina de la dirección Gral. de Catastro, acompaña a su padres en este doloroso momento: Carlos, Mariano, Mari, Yuli, tano, Walter, Ariel, Yudit, Pacheco, Pablo, Aguastín, Tufi, Pepé, José, Raúl.

MONTES, PAULO SERGIO ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Los compañeros de su padre Rubén de la Dirección Gral. de Catastro: Ing. Pablo Ciappino, Ing. Juan Manuel Cáceres, Edith González, Daniela Torres, Irma Hoyos, José Yolde, Luis Fernández, José Escalada, Pablo Ibáñez y Luis Sánmchez.

MONTES, PAULO SERGIO ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Enrique Westberg y Super Nataly, acompañan con profundo dolor el fallecimiento de su empleado y ruegan oraciones en su memoria.

MONTES, PAULO SERGIO ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. "Señor, te rogamos le concedas el descanso eterno y que brille para el la luz que no tiene fin". Los compañeros de la Dirección General de Catastro de la Provincia de su padre Rubèn Montes. participamos con profundo dolor su fallecimiento y elevamos nuestra oraciones a Dios, todopoderoso para que ayude a toda su familia a superar el dolor por tan irreparable perdida.-

NAZAR, HUMBERTO NARCISO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Su esposa Tiki, sus hijos Betiana, Andrea, Fabiana, Virginia, hijos políticos Luis, Ale, Juan, Sergio, nietos Agustino, Nico, Nacho, Emilio, Andrés y Augusto, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán sepultados hoy a las 11 en el cementerio El Descanso.

NAZAR, HUMBERTO NARCISO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Su hermana Marta Nazar y sobrinos Mario y Gustavo Frágola Nazar, sobrinos politicos Analia Jerez y Eugenia Gonzalez y nietos participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NAZAR, HUMBERTO NARCISO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Sus primas Marta Sialle de Gauna, Anita Sialle de Sayago y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NAZAR, HUMBERTO NARCISO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Su sobrina Liz Islas, sobrino politico Omar Tulli, sobrinos nietos Essteban y Mariano tulli, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NAZAR, HUMBERTO NARCISO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Su sobrina Paqui Islas, sobrino politico Ricardo Vivas y sobrino nieto German Vivas, participan con dolor su fallecimiento y eleevan oraciones en su memoria.

NAZAR, HUMBERTO NARCISO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Su sobrino Cacho Islas, sobrina politica Maggalí Morales y sobrinos nietos Yanina, Florencia y Francisco. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NAZAR, HUMBERTO NARCISO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Su prima hermana Margarita del Valle Nazar (a), su hija Dra. Gabriela Palazón (a), su esposo Raul Romero (a), y sus hijos Marias y Agustin Romero Palazon, participan con dolor su faallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NAZAR, HUMBERTO NARCISO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Con fe nos unimos al Altisimo para recibirte. Sus sobrinos Alfredo Guerra Nazar, su esposa Maria Anauate de Guerra y sus hijos Evangelina y Alejandro Guerra Anauate, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NAZAR, HUMBERTO NARCISO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Ricardo Escontrela , Susana Sialle y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NAZAR, HUMBERTO NARCISO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Compañeros de su hija Betiana, Sección Préstamos Caja Social de Sgo. del Estero: Daniela, Nelly, Ma. Inés, Elly, Magalí, Ramona, Rodrigo, Belén, Edith, Edgar y Carlitos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan por su eterno descanso. "Qué brille para él la luz que no tiene fin."

NAZAR, HUMBERTO NARCISO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Cdor. Sebastián Basbús y el Departamento de Créditos y Tesorería acompañan a su hija Bettiana en este difícil momento.

NAZAR, HUMBERTO NARCISO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Los compañeros de su hija Bettiana: Silvia, Facundo, Alejandro, Valeria, Rodrigo, Lucía, Carlos, Susana Patricia, Néstor, Pablo, Ana, Lorena y Janet participan con dolor su fallecimiento.

NAZAR, HUMBERTO NARCISO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Horacio Goytía y flia. participan con profundo pesar el fallecimiento de su entrañable amigo "Gungui" y acompañan a su esposa e hijos en este duro trance. Elevan oraciones en su querida memoria.

NAZAR, HUMBERTO NARCISO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. El grupo de los "Amigos de los viernes del Club Red Star" participan con inmenso dolor el fallecimiento del querido "Gungui", el que nos acompañó siempre, a pesar de su salud quebrantada últimamente, alegrando cada reunión con sus dichos y anécdotas. Descansa en paz querido amigo, nosotros te recordaremos por siempre.

NAZAR, HUMBERTO NARCISO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Mirtha Figueroa, su hija Analía Jerez, su hijo político Gustavo Frágola Nazar y su nieta Carolina Frágola participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su descanso eterno.

NAZAR, HUMBERTO NARCISO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. "Señor, hoy nos toca despedir a nuestro consuegro Humberto, una persona muy apreciada por nuestra familia, haz que su alma descanse en paz". Pascual Orieta, Mercedes Umbidez, sus hijos Emilio, Sergio y José Orieta, rogamos al Altísimo resignación y fortaleza para toda la familia.

NAZAR, HUMBERTO NARCISO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. "Señor ya está ante tu presencia don Humberto, recíbelo en tu Reino Celestial." Nilda Campos, sus hijos Mercedes de Orieta y Susana de Banegas y respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NAZAR, HUMBERTO NARCISO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Primo querido, descansa en paz, siempre estarás en nuestros corazones. Lilia Margarita Nazar y Domingo Calzone, participan acongojados tu inesperada y triste partida. Ruegan oraciones en su memoria.

NAZAR, HUMBERTO NARCISO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Daniel Islas, Silvia Gozal, sus hijos Daniel y Jose Ignacio, participan el fallecimiento del querido tio. Ruegan oraciones en su memoria.

NAZAR, HUMBERTO NARCISO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Cacho Banegas, su esposa Susana, Cristian Suárez y Patricia, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de Virginia. Elevan oraciones en su memoria.

NAZAR, HUMBERTO NARCISO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Ricardo Molinari participa con dolor del fallecimiento de su amigo Humbi, acompañando a su familia. Ruega una oración en su memoria.

NAZAR, HUMBERTO NARCISO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". María A. Cáceres, Rosi, Carmen y Ricardo Montenegro; Cuni, Peri, Fernando, Ana, Carolina y Víctor Cáceres; Pablo Basualdo y Natalí Basualdo con sus respectivas flias., participan con profundo dolor el fallecimiento del muy apreciado Humberto y ruegan una oración en su querida memoria.

PAZ, NÉSTOR ALBERTO Subcomisario (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/18|. Personal directivo, docente, administrativos, de maestranzas y alumnos de la Esc. Secundario Sor María Antonia de Paz y Figueroa acompañan a la Sra. Sandra Susana Suárez y a los alumnos Florencia, Belen, Mauro y Gastón Paz en esta dolorosa pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, NÉSTOR ALBERTO Subcomisario (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/18|. "Señor, recibe a tu hijo en el Reino de los Cielos". Preceptores, bibliotecaria y profesores de la Esc. Secundaria Sor María Antonia de Paz y Figueroa participan el fallecimiento del padre de los alumnos: María Belén, Florencia, Gastón y Mauro Paz. Ruegan una oración en su memoria.

PAZ, NÉSTOR ALBERTO Subcomisario (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/18|. "El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar". Acompañan a sus hijos María Belén y Florencia los compañeros y preceptora de 4º año "A" de la Esc. Sor María Antonia de Paz y Figueroa participan el fallecimiento de su padre. Se ruega una oración en su memoria.

PAZ, NÉSTOR ALBERTO Subcomisario (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/18|. Sus compañeros de la XXII Promoción de Oficiales de la Policía de la Provincia. Ruegan oraciones a su memoria y cristiana resignación a sus familiares.

SANTUCHO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció en S. M. de Tucumán el 10/6/18|. Sus sobrinos Raúl Alberto Santucho, Omar Rubén Santucho y Julio César Santucho y demás fliares. participan con gran pesar la partida de su querido tío, último representante de una generación. Acompañan a su flia. en estos momentos y ruegan oraciones en su memoria.

SCHAMUN, JUAN CARLOS Dr. (q.e.p.d.) Falleció 11/6/18|. Su esposa Teresita Santillán, sus hijos: Juan Antonio y Agustín Schamun, part. con profundo dolor su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 11 en el cement. La Piedad. Casa de duelo. Pedro L. Gallo 340 (S.V.). Hamburgo Cia de Seguros S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO S.A.

SCHAMUN, JUAN CARLOS Dr. (q.e.p.d.) Falleció 11/6/18|. "Querido Juan Carlos que Dios te tenga en su gloria". Sus hermanos politicos Hilda, Fernando y sobrinos Marcela, Adrian, Benjamin, Fernando Berraondo y Emilia Abutti. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SCHAMUN, JUAN CARLOS Dr. (q.e.p.d.) Falleció 11/6/18|. Sus hermanos politicos Rolando y Virginia, tus sobrinos Mariano, José y Virgi, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SCHAMUN, JUAN CARLOS Dr. (q.e.p.d.) Falleció 11/6/18|. Su madre política Bille. Querido Juan Carlos, en mi sentimiento mi hijito, siempre estarás en mi corazón, con el recuerdo de tantos momentos felices que pasamos en nuestra querida familia, ruego que el Señor te haya recibido en su morada, donde mereces estar por todo lo bueno que sembraste en el mundo. Ruego oraciones en tu memoria.

SCHAMUN, JUAN CARLOS Dr. (q.e.p.d.) Falleció 11/6/18|. Su hermano político y compadre Bernardo Santillán, su sobrina y ahijada Jimena María, sobrinos Bernardo Jesús y Martina María participan con profundo dolor el fallecimiento del querido e inolvidable Juan Carlos.

SCHAMUN, JUAN CARLOS Dr. (q.e.p.d.) Falleció 11/6/18|. Por siempre estarás, en nuestros pensamientos y en nuestros corazones Los seres amados jamás se van, viven en cada uno de nosotros, recordándolo por todo lo vivido. Jorge, Leisa, Pachi, Giuli y Tadeo, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

SCHAMUN, JUAN CARLOS Dr. (q.e.p.d.) Falleció 11/6/18|. Yo soy la resurreccion y la vida quien cree en mi aunque muera vivirá. Participan su fallecimiento y acompañan a la familia Schamun Santillan; todo el personal de A.P.S. del Ministerio de Salud.

SCHAMUN, JUAN CARLOS Dr. (q.e.p.d.) Falleció 11/6/18|. Dra. Elba Gómez y familia, Cdra. Luciana Brizuela y familia; participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

SCHAMUN, JUAN CARLOS DR. (q.e.p.d.) Falleció 11/6/18|. Carlos María Borges y familia participa su fallecimiento, acompaña a la familia Santillán en estos dolorosos momentos.

SCHAMUN, JUAN CARLOS Dr. (q.e.p.d.) Falleció 11/6/18|. Adrián Giribaldi, su esposa Emilia Abutti y sus hijos Manuel y Jeremías participan con profundo dolor el fallecimiento del querido tío Juan Carlos.

SCHAMUN, JUAN CARLOS Dr. (q.e.p.d.) Falleció 11/6/18|. Marcela Giribaldi, su esposo Fernando Berraondo; sus hijos Ignacio, Guillermina y Bautista participan con profundo dolor el fallecimiento del querido tío Juan Carlos.

SCHAMUN, JUAN CARLOS Dr. (q.e.p.d.) Falleció 11/6/18|. Celia Margarita Corbalán, sus hijos: Nadia, Diego y Leandro Anabalón y sus familias participan el fallecimiento de su entrañable amigo Juan Carlos y expresan su afecto y amistad de siempre a su esposa Teresita y a sus hijos Juan Antonio y Agustín.

SCHAMUN, JUAN CARLOS DR. (q.e.p.d.) Falleció 11/6/18|. Dr. Daniel Escobar Correa y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Juan Carlos y elevan oraciones en su memoria.

SCHAMUN, JUAN CARLOS Dr. (q.e.p.d.) Falleció 11/6/18|. María del Carmen Perie de Corbalán y sus hijos: Pedro, Andrea, Celia, Mariana, Estela, Gabriela, Eduardo, Gustavo y Nelia y sus respectivas familias participan la partida de su amigo Juan Carlos y acompañan con todo su afecto a su esposa Teresita y a sus hijos y Juan Antonio y Agustín.

SCHAMUN, JUAN CARLOS DR. (q.e.p.d.) Falleció 11/6/18|. Maher Khedr y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su gran amigo Juan Carlos que se encuentra a la diestra de Dios. Lo recordaremos como persona de bien y desinteresada, siempre al servicio del prójimo. Ruega oraciones en su memoria.

SUÁREZ, JULIO RODOLFO HERIBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Su esposa Rosa Carrizo, su cuñado Pori y Graciela Paz y demás familiares part. su fallec. Sus restos serán inhum. a las 11 en el cementerio La Piedad, casa de duelo P. L. Gallo 330 sala velatoria. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL

SUÁREZ, JULIO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció 11/06/18|. Con fe nos unimos a las palabras de San Pablo; " El Sufrimiento de aquí abajo no tiene prorporción con la Gloria del Cielo". Su hijo Julio, su nuera Nancy y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de su padre. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SUÁREZ, JULIO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Sus hermanos Luis Alberto Suárez, y Lic. Maria Ines Suarez, sus hijos Prof. Maria Florencia Herrera y Luis alberto Bravo y flia., participan con dolor el fallecimiento de su querido hermano. Sus restos seran sepultados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad.

SUÁREZ, JULIO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció 11/06/18|. Señor tu hijo ya esta ante ti, que brille para el la luz que no tiene fin. Su hermana. Martha Elizabet y su espso Pibe Chazarreta, sobrinos Ing. Pablo Alejandro, Veronica Moriella y Dr. Banjamin Chazarreta y sobrinos nietos, participan su fallecimiento.

SUÁREZ, JULIO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. "Recíbelo en tus brazos Señor dale el descanso eterno". Su hermana política Noemí Carrizo y sus sobrinas Silvana y Mariela Colmenares participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos serán sepultados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad. Elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, JULIO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Que Dios lo tenga en su Santa Gloria. Su amigo Pori Serrano, participa con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VÉLIZ, RAFAEL (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Su esposa Ana Maria Tevez sus hijos Coco, Sole, Yayo, Nati, Dali, h. políticos Zulema, Yesi, Gaston, Ale, nietos Kalil, Yamil, Bautista, Agustin, Felipe, Celeste y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 horas cementerio La Piedad COB Hamburgo Cia de Seguros. Servicio REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

VÉLIZ, RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. La señora presidente interventora del Consejo General de Educación, Dra. María Elena Herrera, directores generales de los distintos Niveles Educativos, director general de Administración, miembros del Tribunal de Disciplina, de las Juntas de Calificaciones y Clasificaciones de todos los Niveles, Supervisores y Analistas Técnicos Docentes, Coordinación del Área Legal y personal de las distintas dependencias del Organismo, participan con profundo dolor del fallecimiento del ordenanza de Nivel Secundario, acompañan en su dolor a sus familiares y elevan rogando por l descanso de su alma. Ruegan elevar oraciones en su memoria.

VÉLIZ, RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. La señora presidente Interventora del Consejo General de Educación, Dra. María Elena Herrera, participa con profundo dolor del fallecimiento del señor Veliz, ordenanza del Nivel Secundario y acompañan en su dolor a sus familiares, elevando oraciones por el eterno descanso de su alma y en su memoria.

VÉLIZ, RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. " Dale Señor el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin". Sus amigos y compañeros de trabajo Manuel Corvalán y Mirta Bustamante de Corvalán, participan con profundo dolor su falleicmiento y acompañan a su flia. en tan difíciles momentos.

YOCCA, HÉCTOR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/18|. Yolanda Nasser participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su esposa Ana María, a su hija Gaby y a toda su familia. Eleva oraciones por el descanso eterno de su alma.

Invitación a Misa

CASTILLO, RAMÓN AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/18|. Cinco meses, Moncho. Sentimos mucho tu ausencia, Dios te tenga en la gloria. Tu familia: tu esposa Maga, tu hija Yeni y tus nietos Alan y Luján. Invitan a la misa a realizarse en la parroquia San José del B.º Belgrano hoy a las 20 hs.

LISSI, JUAN ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció 12/6/98 ¡Viejo! ¡Mi querido Viejo! hoy hace 20 años de tu partida al Reino Celestial, te extraño tanto, pero me consuela saber que te transformaste en un ángel para protegernos. Nos dejaste tantas enseñanzas como hombre de bien que siempre fuiste. Estás presente en nuestro corazón siempre. Tus hijos Anita y Gringo, h. pol. Julio y Mila, tus nietos Juan Pablo, Leandro y Alejandro y bisnietos Nacho y Valentín. Invitan a la misa a celebrarse hoy en la iglesia Catedral a las 20,30 hs.

LÓPEZ, MIGUEL ÁNGEL (MILI) (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/18|. Su esposa Miriam, sus hijas Mariela, Lorena, Ivón y sus nietos Victoria, Soledad, José y Jennifer nvitan a la misa hoy a las 19 en la iglesia Espíritu Santo del Bº Ej. Argentino, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento.

ROSALÉN, MARIO ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/18|. Al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Su esposa, hijos y nietos invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 hs. en la iglesia La Merced.

SANTILLÁN DE DEGANO, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/15|. Sus hijos: Cecilia y Enrique Agüero; Pablo y Adriana Ick; Gregorio y Elena Basbús; Alfredo y Lastenia Sal; Luis y Mercedes Di Pierro; nietos y bisnietos invitan a la misa que se celebrará al cumplirse el tercer año de su partida junto al Señor, en la parroquia Nuestra Señora del Carmen Catedral Basílica a las 20.30 hs.

ZELADA RAMÍREZ, ESTHER NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/04|. "Por siempre en nuestros corazones". Hace 14 años que fue tu partida y nos dejó un inmenso dolor. Sabemos que en el Cielo estás gozando de la presencia de Dios Misericordioso. Fuiste una gran persona, de moral y honestidad inquebrantable. Su hermana Olga Alicia y familia te recuerdan siempre con mucho cariño. Ruegan oraciones en su memoria.

Agradecimientos

----------------------------------------

ROSALÉN, MARIO ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/18|. Al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Su esposa, hijos y nietos agradecen a todo el personal del Nuevo Sanatorio Santiago, médicos, administrativos, auxiliares y de maestranza, y piden oraciones en su memoria.

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BRAVO ARIAS, GUSTAVO NAHUEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/18|. Sus padres Silvia Arias, Gustavo Bravo; sus hermanos Paola, Mateo, sus abuelos Haydée, Mario, Elvecia, Juan, tíos primos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio La Misericordia COB. NORCEN SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

BRAVO ARIAS, GUSTAVO NAHUEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/18|. Jesús ya está ante ti, recibe a nuestro nuevo Angel y que brille para el la luz que no tiene fin''. Acompañan con profundo dolor a su mamá Silvia Arias y ruegan una oración en su memoria. Compañeros de la Terapía Intensiva del Hospital CISB Banda: Médicos, enfermeros, Kinesiologa, Administrativo, Aux de Servicio y Reuso.

JAIME, SERGIO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/18|. Graciela B. de Ledesma, sus hijos Daniel, Enrique y Tatin, participan con mucho dolor el fallecimiento del Zurdo, fiel empleado de Cayococo, Ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, HUGO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/18|. Su prima hermana Alicia Ida Fernández, su ahijado Juan José Polido y sus hermanos Rossana, Silvana y Fredy Polido, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan por su descanso eterno y por la resignación de su familia.

MARTÍNEZ, HUGO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/18|. Su prima Aurelia Garces, su eposo Perfecto, sus hijos Daniel, Raúl, Oscar y Gustavo Martínez y sus respectivas familias. Elevan oraciones en su querida memoria.

MARTÍNEZ, HUGO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/18|. Hoy el Señor recibe un nuevo ángel que seguro lo tendrá en la Gloria. Los amigos de su hermana Graciela, le piden paz y resignación para ella, sus hijitos y demás familiares. Sus amigos Ilda Hijona y familia; Juan Manuel Faisal y familia. Elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, HUGO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/18|. "Qué el Señor lo cubra con su manto de misericordia y gracia. Qué brille para él la luz que no tiene fin ". La comunidad educativa de la Escuela Normal "Dr. José B. Gorostiaga" acompaña con profundo pesar a la docente de la institución Prof. Mariel Scrimini y familia. Se ruega una oración en su memoria.

MARTÍNEZ, HUGO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/18|. 'Señor ya está ante ti, recíbelo en tu Reino''. La Cooperadora ''Jesús de Nazaret'' del Hogar de Ancianos ''Mama Antula'', participan con profundo dolor su partida, acompañan a su hermana Graciela, su esposa Mariel y sobrina Luaciana y demás fliares. por está pérdida. Ruegan oración a su querida memoria.

MARTÍNEZ, HUGO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/18|. Mercedes Urbani, Luis Scrimini, participan y acompañan con profundo dolor a su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, HUGO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/18|. Ricardo Torres y flia, participan con profunda consternación el fallecimiento del amigo y compañero Hugo. Rogando oraciones en su memoria y una pronta resignación a la familia.

MARTÍNEZ, HUGO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/18|. El Movimiento Coordinado Político y Social, Dirigentes Circuitales: 43,44,48, particpan con profundo pesar su fallecimiento. rogando oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, HUGO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/18|. Mirta Rojas de Gomez y flia, participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su hermana Graciela e hijos. Ruegan al Señor les dé fortaleza para sobrellevar este triste momento. Que en paz descanse en la Gloria de Dios.

ROBLES, EDMUNDO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/18|. Vivirás eternamente en el corazón de tu esposa Erminia Rueda y tus hijos Ana María. Cristina, Silvia, Marcela, Pedro Robles y sus respectivas familias, participan con profundo pesar su fallecimiento. Elevando oraciones en su querida memoria.

ROBLES, EDMUNDO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/18|. Querido Papá siempre te recordaremos con mucho Amor...Vuela alto viejito querido. Sus hijos Ana María, Cristina, Silvia, Marcela y Pedro Robles, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Esperanza de Clodomira.

ROBLES, EDMUNDO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/18|. Querido papá jamás imagine tanto dolor... Te amo con el alma. Su hija Ana María Robles, hijo político César Figueroa. tus nietos Verónica y Sebastián Figueroa, tus bisnietos Florencia, Valentín, Mateo y Maitena, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROBLES, EDMUNDO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/18|. Que Dios te recíba en el Cielo con mucha paz. Su hijo Pedro Robles, su hija política Florencia D' Andrea y su nieta Micaela Robles, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

ROBLES, EDMUNDO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/18|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Abuelito querido descanso en paz. Su nieta Romina Molina y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROBLES, EDMUNDO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/18|. Vivirás eternamente en el corazón de tu hija Cristina Isabel Robles, hijo político Mario Molina, nietos Romina y Matias Molina, bisnieta Luisana Yanuzzi, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROBLES, EDMUNDO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/18|. Viejito querido ,Su hija Marcela Alejandra Robles, sus nietos Meliza, Gonzalo y Nazareno, bisnietos Valentino y Francisco, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROBLES, EDMUNDO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 09/6/18|. Comunidad educativa: docentes, cooperadora y alumnos del Colegio del Centenario (nivel primario) participa con dolor el fallecimiento del padre de la Prof. Marcela Robles. Ruega oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, ARMANDO ZENOBIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/18|. El señor gerente de la Empresa Cochería Norte Ricardo Mattar, Dra. Rita Mattar, Cdor. Javier Mattar, Sra. Ana Maria Medina de Mattar, Srta. Noelia Mattar, participan con dolor el fallecimiento del papá de su empleado Claudio Salvatierra y ruegan una oración en su memoria que sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

SALVATIERRA, ARMANDO ZENOBIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/18|. El Personal de Cochería Norte y Norte Beneficio participan con dolor el fallecimiento del papá del compañero de trabajo Claudio Salvatierra y rogamos una oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

SALVATIERRA, ARMANDO ZENOBIO(q.e.p.d.) Falleció el 10/6/18|. Miguel Elías y Ma. Eugenia Palavecino, sus hijos Ignacio, Mariano y Sebastián participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, ARMANDO ZENOBIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/18|. Querido Mocho: "Que el Señor te reciba en sus brazos y te dé el descanso eterno". Tus vecinos y amigos de toda la vida, Raimundo Micol y Mirta Corvalán de Micol, sus hijos Daniel, Susana, Duilio y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en tan dolorosa pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, ARMANDO ZENOBIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/18|. Querido Mocho: Con tu partida se acabó la danza, la elegancia y el ritmo, ahora con los angeles bailarás tu cumparcita y tantos otros tangos más. Tus primo Negrita Salvatierra y Walter Sayago, sus hijos Silvia, Dito y flia, Pablo y flia y Mariana, tu prima Chicha Salvatierra y flia te despiden con profundo pesar. Ruegan oraciones a tu querida memoria.

SALVATIERRA, ARMANDO ZENOBIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/18|. Querido primo ''Mocho'' siempre te recordaremos con mucho cariño, tu prima Nilia, tus sobrinos Silvia, Alfredo, Tomy, Alfredito, Luján y Teresita, acompañan a sus hijos, nietos, hermana Nilda y demás familiares.''Que brille para él la luz que no tiene fin''.

SALVATIERRA, ARMANDO ZENOBIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/18|. Que Dios te conceda la paz eterna, tus amigos que siempre te recordarán. Koki y Lalo Laud, y sus hijos Enzo, Maricel, Eduardo, Daniel y Alejandro, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, ARMANDO ZENOBIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/18|. Walter Hernán Sayago, Silvina Carrizo y flia, participa el fallecimiento de su tio Mocho y acompañan a sus hijos en tan doloroso momento. Ruega oraciones a su querida memoria.

SALVATIERRA, ARMANDO ZENOBIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/18|. El Club de los Abuelos Ciudad de La Banda, participa con gran dolor el fallecimiento de su socio, amigoo y gran colaborador ''Mocho'', que Dios nuestro Señor lo reciba en su Reino Celestial y dé consuelo a su flia, pedimos oraciones a su memoria.

SANTA CRUZ, PATROCINIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Sus hijos Olga, Mirta, Leticia, Mario y Rita e hijos políticos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos son velados en Belgrano 532 y serán inhumados hoy a las 15 en el cementerio de Vilmer, Dpto. Robles. Rogamos una oración en su memoria.

SANTA CRUZ, PATROCINIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus nietos Miguel, Martín y Soledad Enrico; nietos políticos Alexia, Paola y Hernán participan con dolor su fallecimiento. Sus restos son velados en Belgrano 532 y serán inhumados hoy a las 15 en el cementerio de Vilmer, Dpto. Robles. Rogamos una oración en su memoria.

SANTA CRUZ, PATROCINIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Su nieto Miguel Enrico, nieta política Alexia, bisnietas Vanina y Daiana participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

SANTA CRUZ, PATROCINIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Domingo del Valle Lami, su esposa Eva y su hijo Franklin participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

SANTA CRUZ, PATROCINIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Miguel Ángel Enrico y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

SANTILLÁN, ANA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/18|. Sus sobrinos: Augusto, Luis, Claudia, Silvia A. Rossi y respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento y piden a Dios cristiana resignación para sus hijos Marcelo y Liliana. Rogamos oraciones en su memoria.

TÉVEZ, JOSÉ NICANOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. El Servicio Médico Asistencia de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (SMAUNSE) participa su fallecimiento, acompaña a su hijo César Tevez y familia en este difícil trance. Rogando oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

----------------------------------------

JORGE, MARÍA EUGENIA (q.p.e.d.) Falleció el 24/7/17|. ¡Hija querida! ¡Mi Uky querida! ¡Feliz cumpleaños mi amor! Hoy hace un año que estabas con los que amabas y los que te amamos con tu hermosa risa, la que nos dabas paz, a pesar de la crueldad que se instaló en tu cuerpo, pero igual te maquillaste, te produjiste y te fuiste a la fiesta a brillar como siempre. Cuanto dolor es no tenerte hija mía sabes?, si lo sabes que todavía está tu ropa con tu olor, no se fue, todas las noches te huelo, si te huelo amor y sé que me acaricias con tu ropa, ¡Feliz cumple hija querida y sigue bailando y brillando allá arriba que seguro Dios te reservó un lugar hermoso en su Divina casa junto a tus abuelos y tus amados padrinos, se invita a la misa para recordarla hoy a las 20 en la parroquia Santiago Apóstol.

Agradecimientos

----------------------------------------

VAULET, MARIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/18|. Sus familiares agradecen al: gobernador, Dr. Gerardo Zamora; Sra. diputada nacional, Dra. Claudia Ledesma Abdala de Zamora; vice gobernador, Don José Emilio Neder; presidente provisional de la Honorable Cámara de Diputados, Dr. Carlos Silva Neder; secretario de Coordinación de la Municipalidad de la Capital, Dr. Cristian Oliva; ministra de Educación, Dra. Mariela Nassif; fiscal de Estado, Dr. Raúl J. C. Abate; Bombero Voluntarios de la ciudad de La Banda; Consejo Profesional de Ciencias Económicas y su presidenta; Colegio de Psicólogos de Santiago del Estero; Centro de Comercio e Industria de la ciudad de La Banda; miembros del gabinete de Psicólogos del Poder Judicial de Sgo. del Estero; Sra. coordinadora del equipo técnico de Asistencia a la Violencia, Lic. Gabriela Azar; Lic. Susana Manzur; Caritas de la Ciudad de La Banda; Unión Industrial de Sgo. del Estero; a familiares, amigos, vecinos, nuestro agradecimiento por el acompañamiento y cariño recibido en tan difícil momento que nos tocó vivir. Invitamos a la misa en la iglesia Sgo. Apóstol a las 20 hs., al cumplirse 9 días de su partida al Reino Celestial.

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

FIGUEROA, CÉSAR DEMETRIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/18|. "Que el Señor lo reciba en su morada y le de el descanso eterno". Su hija Fatima, Nadir y su nieta Amihara participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, CÉSAR DEMETRIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/18|. Nene, Pocholo, Guito, Chiquitino, Pelusa, Edi, Luci, Puki y sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oración en su memoria.

GUTIÉRREZ, ÁNGEL MARÍA (q.e.p.d) Falleció en Bs. As. el 10/6/18|. Sus hermanas Gladiz y Loly, sus sobrinos Walter, Leo, Gabriela, Nicolás y Ricardo, participan con mucho dolor su fallecimiento y elevan en su memoria.

LEDESMA, ALDO CLEMENTE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. La Asociación Bancaria, seccional Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de su compañero y afiliado rogando por el eterno descanso de su alma y elevando oraciones en su memoria.

LEDESMA, ALDO CLEMENTE (q.e.p.d.) Falleció 08/6/18 El Consejo Directivo, asociados y personal del Colegio Farmacéutico de Santiago del Estero, participan con pesar el fallecimiento del padre del farmacéutico Ezequiel Ledesma y elevan oraciones en su memoria.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Desde La Plata particiapan con dolor su fallecimiento. Sus primos Juan Carlos, Mirian y Claudia Roxana Llugadr y sus respectivas flias, acompañana a sus familiares en tan dificil momento.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Enzo Victorio Piumetti, su esposa Vicky, sus hijos Valeria y Gustavo, Sebastián, Entonella y German y sus nietos Tiziano e Isabella y Alicia Herrera Participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. "Que brille para ella la luz q no tiene fin". Nene, Pocholo, Guito, Chiquitino, Pelusa, Edi, Luci, Puki y sus respectivas flias. participan con profundo dolor, piden pronta resignación para sus fliare. Ruegan oración en su memoria.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Mario Luis Sánchez y flia. acompañan a sus familiares en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.