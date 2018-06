El Día del Padre se festejará con la penúltima fecha

13/06/2018 -

La dirigencia de la Liga de Fútbol Infantil (Lifi) decidió jugar el próximo domingo la duodécima fecha de su Torneo Anual, la penúltima de la primera rueda, por lo que los padres celebrarán su día junto a sus hijos corriendo detrás de la pelota.

Los partidos de la jornada dominguera serán: Sarmiento vs. Ferroviaritos, Niños Unidos vs. Estrella Roja, Valoy vs. Galguitos, Comercio vs. Tricolor y Estrella del Sur vs. Lawn Tennis. Donis tendrá fecha libre.

Los resultados de la fecha pasada fueron:

Cat. 2005: Güemes 1, Comercio 0; Tricolor 3, Estrella del Sur 1; Ferroviaritos 5, Niños Unidos 0; Donis 3, Sarmiento 0; Galguitos 0, Golcito 0; Estrella Roja 3, Valoy 2.

Cat. 2006: Güemes 2, Comercio 0; Tricolor 0, Estrella del Sur 2; Ferroviaritos 1, Niños Unidos 1; Donis 0, Sarmiento 4; Galguitos 2, Golcito 3; Estrella Roja 0, Valoy 9.

Cat. 2007: Güemes 2, Comercio 0; Tricolor 2, Estrella del Sur 1; Ferroviaritos 1, Niños Unidos 3; Donis 1, Sarmiento 2; Galguitos 0, Golcito 5; Estrella Roja 0, Valoy 2.

Cat. 2008: Güemes 1, Comercio 0; Tricolor 1, Estrella del Sur 0; Ferroviaritos 1, Niños Unidos 3; Donis 1, Sarmiento 0; Galguitos 0, Golcito 5; Estrella Roja 0, Valoy 1.

Cat. 2009: Güemes 0, Comercio 0; Tricolor 4, Estrella del Sur 0; Ferroviaritos 0, Niños Unidos 2; Donis 0, Sarmiento 0; Galguitos 0, Golcito 10; Estrella Roja 4, Valoy 1.