Gana terreno la venta de cereales y legumbres sueltos

14/06/2018 -

Alfredo, encargado de una fraccionadora sobre la calle Libertad, añadió que "nosotros ahora vendemos mucho producto suelto. La gente está comprando mucho suelto. Habíamos tenido problemas con una máquina fraccionadora que no funcionaba, pero nos hemos dado cuenta de que la gente viene y pide que le vendamos trigo por $10 ó bien $15 de garbanzo, se despacha por el importe que la gente tiene". Agregó que "la venta suelta es algo que no se usaba tanto antes porque te pedía una bolsita de medio kilogramo, pero ahora ve la calidad del producto y se vende. Tanto ‘gente bien’ y también la que no tiene, todos llevan así. Este año se ha acentuado más esta modalidad".