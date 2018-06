Juzgarán a Sbatella por encubrimiento agravado de Milagro Sala

Fotos CASO. Por la imputación se prevé una pena máxima de 6 años de prisión, tras sospechas referidas a la agrupación Tupa Amaru, de la dirigente jujeña.

15/06/2018 -

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4 resultó sorteado para intervenir en la causa caratulada "Sbatella, José Alberto s/averiguación de delito" en el cual se imputa al nombrado, la comisión de los delitos de encubrimiento agravado en concurso ideal con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

"Se imputa a Sbatella el haber incumplido con sus funciones como presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) al haber encubierto a Milagro Sala -presidenta de la Asociación Civil, Social, Cultural y Deportiva Tupac Amaru, a Claudia Elizabeth Chorloque Sala (hija de la antes nombrada) y a Pedro Raúl Noro (su esposo)", según consta en el escrito publicado por el Centro de Información Judicial".

Ello, como consecuencia de "no haber dado el debido tratamiento y de haber archivado una denuncia de fecha 23/611 presentada en la dependencia a su cargo para que se investigue a la Sra. Sala y a dicha asociación por presunto lavado de dinero y activos; por no haberle dado curso a un reporte de operación sospechosa informado por la Afip en septiembre del 2014, dando cuenta de que no había podido verificarse el destino de la suma de $7.698.106 que recibiera a la asociación en concepto de subsidios por parte del Ministerio de Trabajo", entre otros puntos que señala el Centro Judicial.