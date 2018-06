La fecha 17 continúa con varios juegos

16/06/2018 -

La Comisión Provincial de Minibásquet programó para hoy partidos de la fecha 17 del Torneo Dr. Gerardo Zamora de divisiones formativas.

La programación para hoy es la siguiente: desde las 14.30, Quimsa vs. Huracán; 15, Tiro Federal vs. Pozo Hondo, Fernández BBC vs. Coronel Borges e Independiente vs. Sportivo Colón; 16, Olímpico vs. Villa Mercedes y Tiro Federal vs. Coronel Suárez.

La fecha se completará el miércoles con los partidos entre Normal Banda y Atamisqui BBC, en Preinfantiles y Mini.