Fotos "Verla bien anímicamente a Flor es el mejor regalo que puedo tener en este día"

17/06/2018 -

Sólo el amor puede lograr que a más de mil kilómetros de distancia, el corazón de un padre y su hija, latan al mismo ritmo. Esto sucederá hoy con Silvio Genesir que está en Frías y su hija Florencia que espera en la Fundación Favaloro la concreción del sublime acto de solidaridad con el prójimo, materializado en la donación de órganos.

Con el nivel de sensibilidad emocional en su más alto registro, Silvio se refirió al Día del Padre distinto que tendrá hoy.

"Quisiera desearles a todos los padres de Frías y de la provincia que por sobre todas las cosas tengan fe y esperanza hasta en las situaciones más límites. Que pasen un muy feliz día, tal vez para ellos sea un poco más fácil si es que tienen a todos sus hijos juntos. Que los disfruten", pidió Silvio.

Emocionado agregó: "Nunca he pasado un Día del Padre sin Florencia, todos los años fue especial porque ella se crió conmigo y mis padres porque su mamá murió cuando tenía 4 años. Esto, más todo lo que estamos viviendo hará que en verdad sea un Día del Padre muy, pero muy especial por tener a mi hija lejos y luchando todos los días por su vida. Yo he llegado hace unas horas a Frías después de estar 15 días con Florencia en Buenos Aires, porque llegaron a la Fundación mis padres para hacer el relevo, que siempre lo hacemos considerando que es incierto el tiempo que estará mi hija allá, hasta que la tengamos con nosotros en Frías. Si bien ellos son los abuelos, para Flor, son como sus padres, así que me deja la tranquilidad de que no estará sola".

Visiblemente emocionado, Silvio contó cómo pasará este día, lejos de una de sus hijas, pero aferrado al amor de sus otros hijos.

"Yo voy a estar aquí junto a mis otros tres hijos Nahuel (18), Samuel (8) y Barby (5), y por supuesto que mi mente también puesta en ella. Mi corazón estará repartido entre todos. Igualmente la comunicación es permanente porque nos mensajeamos cada 15 minutos prácticamente. Ella es muy amorosa y no deja de repetir "papi te extraño… papi te amo". Yo soy los mismo con ella, por eso hablamos tres o cuatro veces por día", contó Silvio sobre cómo pasan los días a la distancia.

No hacen falta obsequios, no se necesitan regalos para sentirse verdaderos padres en este día. Y Silvio lo expresa de una manera muy eficaz.

"Flor necesita de mucha fuerza todos los días y por suerte se ha levantado mucho anímicamente y nuestra misión es que siga fortalecida. En estos últimos 10 días ha superado su estado de angustia de manera impresionante y está muy fortalecida, se alimenta bien y verla así es el mejor regalo que me pueden dar".

Y finalizó: "Ella me dijo: `papá yo no puedo venirme abajo si tanta gente está pendiente y me levanta´. Yo estoy eternamente agradecido a EL LIBERAL porque ha sido el propulsor de esta gran movida. Créanme, nunca he visto que una persona común como mi hija tuviera 73.000 reproducciones de su video, y esa muestra de afecto te hace sacar fuerzas de donde no tienes y mucho más la fe puesta en Dios, porque somos muy creyentes. Feliz Día del Padre para todos y muchísimas gracias por estar a nuestro lado".