Responsabilidad en siniestros por animales sueltos en las rutas

Fotos DRA. ROSA FALCO.

20/06/2018 -

Los animales sueltos, que provocan accidentes de tránsito son moneda corriente en la provincia, generan situaciones que terminan siendo motivo de intervención de la Justicia provincial.

En estos casos, los ciudadanos involucrados deben operar con gran precaución, porque si bien la responsabilidad del incidente debería recaer directamente sobre el dueño del animal que causó el siniestro, deben tenerse en cuenta las circunstancias en las que el mismo se produjo.

Sobre el particular, debe analizarse la forma en que "se movilizaba el conductor y el papel de la autoridad encargada de controlar y tratar de evitar la invasión de los animales por las vías donde transitan los vehículos", explicó la jueza de Transición de la Jurisdicción Capital, Dra. Rosa Falco.

De esta forma, la Ley provincial Nº 6913, en su Art. 155, establece que "los propietarios, poseedores o guardadores de animales que los dejaren sueltos en las rutas o caminos del territorio de la provincia, en las calles de los municipios o en las proximidades de los mismos, serán sancionados con multa de ciento cincuenta (150) a quinientos (500) módulos".

Una situación bastante común es que los criadores de animales no registran las marcas identificadoras y, por ende, no asientan dicha posesión en el registro pertinente.

En estos casos, la situación comienza a tornarse verdaderamente difícil, pues al no poder identificar al dueño, debe desplegarse una actividad de investigación para identificar al dueño del mismo y en caso de no poder encontrarlo, no podrá establecerse al directo responsable del hecho y de cualquiera que haya sido su consecuencia.

Suponiendo que el animal posea su correspondiente marca, la responsabilidad recaerá sobre el dueño del mismo, quien es el que responde por los daños materiales y pérdidas de vidas en los casos más graves. Además, es el encargado de proferirle los cuidados necesarios, desde la alimentación, hasta la delimitación de su movimiento por medio de cercas o alambrados, impidiendo que estos animales se dispersen hacia los caminos.

Sin embargo, puede ocurrir que pese a la atención del dueño, los animales puedan sortear la línea de contención y comenzar a movilizarse por la cinta asfáltica. En estos casos, serán las fuerzas de seguridad o empleados de empresas concesionarias por cobro de peaje en rutas nacionales, los encargados de desarrollar la actividad de control para evitar accidentes.

Para evitar, en lo posible siniestros viales con animales sueltos, la magistrada recomendó a los conductores cumplir con todas las normas y medidas de seguridad a la hora de manejar, utilizar el cinturón de seguridad y conducir a la velocidad permitida para evitar consecuencias fatales en caso de embestir a un animal.