Insólito: Le pagó a una moza con la tarjeta de crédito que le robó dos días antes

El pasado martes, un hombre del estado de Arkansas, en Estados Unidos, fue detenido después de intentar pagar a una moza con la tarjeta de crédito que a la empleada le habían robado hacia dos días.

La mujer contó que le había robado de su auto, que estaba estacionado en una estación de servicio, su cartera con varias pertenencias, incluidas las tarjetas de crédito y la licencia de conducir.

Cuando Shamon West, de 21 años, le quiso pagar con una de las tarjetas que le habían sido sustraídas, la moza llamó a la Policía.

Finalmente, los oficiales llegaron al restaurante y a West, por los cargos de fraude y robo.

Dumb Arkansas Thief tries to pay waitress with her own stolen credit card.

The waitress, Flora Lunsford, was surprised to find her name on the card she was swiping.

The thief was arrested for forgery, theft, and 3 additional outstanding warrants.

Picture Credits- Fox News pic.twitter.com/moJMMZwdJ7