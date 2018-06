Qué dijo el técnico Sampaoli tras la derrota de la Selección

Fotos Jorge Sampaoli.

Tras el partido, el entrenador de la Selección Argentina, Jorge Sampaoli, se mostró muy dolido y se hizo absolutamente responsable por el 3-0 en contra: "La clave de la derrota tiene que ver con resposabilidades mías".

"La responsabilidad es toda mía. El plan de partido, situaciones que planteadas de otra forma hubieran salido mejor. La clave de la derrota tiene que ver con responsabilidades mías que soy el entrenador. Buscar situaciones que tengan que ver con la ubicación de jugadores en el campo es total responsabilidad de conductor y, en esa realidad, tampoco pudimos encontrar sociedades que hubieran dado más rédito a Argentina, aprovechando mucho más a Leo (Messi)", analizó el oriundo de Casilda en conferencia de prensa.

En cuanto al planteo, el DT amplió: "Tenía pensado que el plan de partido iba a generar mucha presión sobre el rival, mucha disputa sobre el mediocampo de Croacia, que tiene mucho talento. Después del primer gol nos costó todo mucho y se quebró emocionalmente el partido para nosotros. No tuvimos argumentos futbolísticos para cambiar la historia y el proyecto no prosperó. Tengo mucho dolor por la derrota, seguramente no leí el partido como correspondía", cerró.