CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 22 de Junio de 2018
A LAS 11.45 MUNDIAL RUSIA 2018.
Por El Liberal
22/06/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MUNDIAL RUSIA 2018
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LA VENGANZA DE IFFET
17.30 ELIF
19.00 PAMPITA ONLINE
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.30 MARCELO ARCE Y LA MÚ-
SICA DE TODOS LOS TIEMPOS
21.45 TODO POR MI HIJA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 TODO POR MI HIJA (CONTINUACIÓN)
23.00 KARA PARA ASK
00.45 #HASHTAGVIAJEROS
00.50 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
TV PÚBLICA
06.00 MUNDIAL RUSIA 2018
17.30 LA TARDE DEL MUNDIAL
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 LA NOCHE DEL MUNDIAL
21.00 MUNDIAL RUSIA 2018
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
22.45 LA TRIBUNA DE GUIDO
CANAL14
13.00 CONTRAPUNTO
13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE
14.00 BÁSQUET FEMENINO: SAINT LOMO VS. HURACÁN
15.30 EN VIAJE
16.00 FANÁTICAS
17.00 MÚSICA INTERIOR
18.00 VA DE NUEVO
18.30 POLIFONÍA
19.00 ESPIRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
21.30 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)
22.30 ESTUDIO ABIERTO
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 MUNDO MITRE
16.30 LOS TUERKAS
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TENDENCIA
19.30 TE QUIERO BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
22.30 BACK IN TIME
23.00 EL MIRADOR
PELÍCULAS
CINEMAX
06.07 CACHORROS AL RESCATE
07.47 FESTIVALES BERLÍN VR. CINEMAX PAN
08.15 ANTES DE SEPARARNOS
10.02 HAIRSPRAY, SUÉLTATE EL PELO
12.06 COMO SI FUERA LA PRIMERA VEZ
13.55 ¿SOLO AMIGOS?
15.43 HAIRSPRAY, SUÉLTATE EL PELO
17.47 DONDE EL CORAZÓN TE LLEVA
20.10 COMO SI FUERA LA PRIMERA VEZ
22.00 SEX AND THE CITY. LA PELÍCULA
TCM
06.45 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
07.32 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
07.57 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
08.22 LA NIÑERA
09.12 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
10.02 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
10.27 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
10.52 LA NIÑERA
11.42 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
12.32 SENSATEZ Y SENTIMIENTOS
14.25 MI PRIMER BESO
16.17 MI PERRO SKIP
18.02 UN PLAN PERFECTO
20.02 TRIPLE IDENTIDAD
22.00 DRAGÓN. LA VIDA DE BRUCE LEE
TNT
06.00 RESCATE DEL METRO 123
08.04 ARMA MORTAL 2
10.18 ARMA MORTAL 4
12.49 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
14.47 EN EL BOSQUE
17.07 EL HOMBRE DE ACERO
19.59 SON COMO NIÑOS
22.00 AVENGERS. ERA DE ULTRÓN
00.47 PRIVET RUSIA
01.17 AMERICAN PIE. EL REENCUENTRO
SPACE
06.38 LA PÁGINA OCHO
08.49 WORRICKER 3. EN EL CAMPO DE BATALLA
10.42 MUNDO ACUÁTICO
13.19 EL VENGADOR DEL FUTURO
15.30 EL ÚLTIMO GRAN HÉROE
18.02 ARGO
20.24 BLINDSIDED
22.00 ANNABELLE
CINECANAL
11.00 LA HERENCIA DEL SR. DEEDS
12.40 RECIÉN CASADOS
14.27 IRON MAN 2
16.42 X-MEN
18.27 EL ÚLTIMO MAESTRO DEL AIRE
20.17 MEGAMENTE
22.00 LOS PEQUEÑOS FOCKERS
23.45 NÁUFRAGO
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 SHARK TANK COLOMBIA
13.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES
15.00 TEEN WOLF
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 SHARK TANK COLOMBIA
22.00 TOP CHEF
A DÓNDE IR
CARCABELOS
(ROCA (S) 284)
* SÁBADO 23, A LAS 23, SHOW
EN VIVO DE PIGU HERRERA, CON
INVITADOS ESPECIALES: ARMANDO
SANTILLÁN, JOSÉ JUÁ-
REZ, CRISTIAN HEREDIA, DEL ESTERO
Y CACHO PÉREZ.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
+SÁBADO 23, A PARTIR DE LAS
23, NUEVO SENTIR Y QUICHUA
MANTA.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
* DOMINGO 8 DE JULIO, A LAS
22, SE REALIZARÁ LA VELADA DE
GALA POR UN ANIVERSARIO MÁS
DE LA INDEPENDENCIA ARGENTINA,
CON LA PARTICIPACIÓN DEL
VIOLINISTA PABLO AZNÁREZ, Y
EL BALLET LATINOAMERICANO
SANTIAGO DEL ESTERO.
* VIERNES 17 DE AGOSTO, A LAS
22, EL OFICIAL GORDILLO PRESENTARÁ
“CHOREANDO A LO
GRANDE”.
CASA DEL
BICENTENARIO
(PARQUE AGUIRRE)
* EL DOMINGO 24, A LAS 18, EN
LOS RECITALES DE SADAIC SE
PRESENTARÁ OSCAR MERCADO,
CANTANTE ORIUNDO DE CLODOMIRA.
CINES
SUNSTAR
LOS INCREÍBLES 2 (3D)
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
22/06 - 16:40 (Cast) 19:20 (Cast)
22:00 (Cast) 00:35 (Cast)
JURASSIC WOLRLD: EL
REINO CAÍDO (3D)
AVENTURA, (13 años)
22/06 - 16:55 (Cast) 19:40 (Cast)
22:20 (Subt)) 01:00 (Subt)
DEADPOOL 2 (2D):
ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
22/06 17:30 (Cast)
OCEAN S 8 : LAS ESTAFADORAS
(2D):
POLICIAL (+13 AÑOS)
HOY AL 27/06 20:00 (Subt)
EL RITUAL (2D):
TERROR (+16 AÑOS)
22/06 - 23/06 - 22:30 (Subt) 00:40
(Subt)
JURASSIC WORLD: EL REINO
CAÍDO (2D)
AVENTURA, (13 años)
22/06 - 18:00 (Cast) 21:00 (Subt)
00:00 (Subt)
LOS INCREÍBLES 2 (2D)
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
22/06-17:00 (Cast) 19:40 (Cast)
EL LEGADO DEL DIABLO
(2D):
TERROR (+16 AÑOS)
22/06 - 23/06 - 22:15 (Subt) 00:50
(Subt)
24/06 - 27/06 - 22:15 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
HURACÁN CATEGORÍA 5
APTA 13 AÑOS C/RESERVA
CASTELLANO 2D 20:15
LOS INCREÍBLES 2 ATP CON
RESERVA Y LEYENDA
CASTELLANO 2D 17:50 - 19:30
-22:20
CASTELLANO 3D 16:30
JURASSIC WORLD: EL REINO
CAÍDO APTA 13 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:00 - 22:00 -
22:50
CASTELLANO 3D 19:40
SUBTITULADO 2D 22:00 (SÓLO JUEVES)
HORARIOS DE APERTURA
TODOS LOS DÍAS A PARTIR DE LAS
16:00