CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 22 de Junio de 2018

A LAS 11.45 MUNDIAL RUSIA 2018.

22/06/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MUNDIAL RUSIA 2018

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LA VENGANZA DE IFFET

17.30 ELIF

19.00 PAMPITA ONLINE

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 MARCELO ARCE Y LA MÚ-

SICA DE TODOS LOS TIEMPOS

21.45 TODO POR MI HIJA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 TODO POR MI HIJA (CONTINUACIÓN)

23.00 KARA PARA ASK

00.45 #HASHTAGVIAJEROS

00.50 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES


CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

TV PÚBLICA

06.00 MUNDIAL RUSIA 2018

17.30 LA TARDE DEL MUNDIAL

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 LA NOCHE DEL MUNDIAL

21.00 MUNDIAL RUSIA 2018

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA

22.45 LA TRIBUNA DE GUIDO


CANAL14

13.00 CONTRAPUNTO

13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE

14.00 BÁSQUET FEMENINO: SAINT LOMO VS. HURACÁN

15.30 EN VIAJE

16.00 FANÁTICAS

17.00 MÚSICA INTERIOR

18.00 VA DE NUEVO

18.30 POLIFONÍA

19.00 ESPIRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.30 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

22.30 ESTUDIO ABIERTO


CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIA

19.30 TE QUIERO BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR


PELÍCULAS

CINEMAX

06.07 CACHORROS AL RESCATE

07.47 FESTIVALES BERLÍN VR. CINEMAX PAN

08.15 ANTES DE SEPARARNOS

10.02 HAIRSPRAY, SUÉLTATE EL PELO

12.06 COMO SI FUERA LA PRIMERA VEZ

13.55 ¿SOLO AMIGOS?

15.43 HAIRSPRAY, SUÉLTATE EL PELO

17.47 DONDE EL CORAZÓN TE LLEVA

20.10 COMO SI FUERA LA PRIMERA VEZ

22.00 SEX AND THE CITY. LA PELÍCULA

TCM

06.45 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.32 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

07.57 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

08.22 LA NIÑERA

09.12 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.02 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

10.27 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

10.52 LA NIÑERA

11.42 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

12.32 SENSATEZ Y SENTIMIENTOS

14.25 MI PRIMER BESO

16.17 MI PERRO SKIP

18.02 UN PLAN PERFECTO

20.02 TRIPLE IDENTIDAD

22.00 DRAGÓN. LA VIDA DE BRUCE LEE

TNT

06.00 RESCATE DEL METRO 123

08.04 ARMA MORTAL 2

10.18 ARMA MORTAL 4

12.49 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

14.47 EN EL BOSQUE

17.07 EL HOMBRE DE ACERO

19.59 SON COMO NIÑOS

22.00 AVENGERS. ERA DE ULTRÓN

00.47 PRIVET RUSIA

01.17 AMERICAN PIE. EL REENCUENTRO

SPACE

06.38 LA PÁGINA OCHO

08.49 WORRICKER 3. EN EL CAMPO DE BATALLA

10.42 MUNDO ACUÁTICO

13.19 EL VENGADOR DEL FUTURO

15.30 EL ÚLTIMO GRAN HÉROE

18.02 ARGO

20.24 BLINDSIDED

22.00 ANNABELLE

CINECANAL

11.00 LA HERENCIA DEL SR. DEEDS

12.40 RECIÉN CASADOS

14.27 IRON MAN 2

16.42 X-MEN

18.27 EL ÚLTIMO MAESTRO DEL AIRE

20.17 MEGAMENTE

22.00 LOS PEQUEÑOS FOCKERS

23.45 NÁUFRAGO

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 SHARK TANK COLOMBIA

13.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES

15.00 TEEN WOLF

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 SHARK TANK COLOMBIA

22.00 TOP CHEF


A DÓNDE IR

CARCABELOS

(ROCA (S) 284)

* SÁBADO 23, A LAS 23, SHOW

EN VIVO DE PIGU HERRERA, CON

INVITADOS ESPECIALES: ARMANDO

SANTILLÁN, JOSÉ JUÁ-

REZ, CRISTIAN HEREDIA, DEL ESTERO

Y CACHO PÉREZ.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

+SÁBADO 23, A PARTIR DE LAS

23, NUEVO SENTIR Y QUICHUA

MANTA.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

* DOMINGO 8 DE JULIO, A LAS

22, SE REALIZARÁ LA VELADA DE

GALA POR UN ANIVERSARIO MÁS

DE LA INDEPENDENCIA ARGENTINA,

CON LA PARTICIPACIÓN DEL

VIOLINISTA PABLO AZNÁREZ, Y

EL BALLET LATINOAMERICANO

SANTIAGO DEL ESTERO.

* VIERNES 17 DE AGOSTO, A LAS

22, EL OFICIAL GORDILLO PRESENTARÁ

“CHOREANDO A LO

GRANDE”.

CASA DEL

BICENTENARIO

(PARQUE AGUIRRE)

* EL DOMINGO 24, A LAS 18, EN

LOS RECITALES DE SADAIC SE

PRESENTARÁ OSCAR MERCADO,

CANTANTE ORIUNDO DE CLODOMIRA.


CINES

SUNSTAR

LOS INCREÍBLES 2 (3D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

22/06 - 16:40 (Cast) 19:20 (Cast)

22:00 (Cast) 00:35 (Cast)

JURASSIC WOLRLD: EL

REINO CAÍDO (3D)

AVENTURA, (13 años)

22/06 - 16:55 (Cast) 19:40 (Cast)

22:20 (Subt)) 01:00 (Subt)

DEADPOOL 2 (2D):

ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

22/06 17:30 (Cast)

OCEAN S 8 : LAS ESTAFADORAS

(2D):

POLICIAL (+13 AÑOS)

HOY AL 27/06 20:00 (Subt)

EL RITUAL (2D):

TERROR (+16 AÑOS)

22/06 - 23/06 - 22:30 (Subt) 00:40

(Subt)

JURASSIC WORLD: EL REINO

CAÍDO (2D)

AVENTURA, (13 años)

22/06 - 18:00 (Cast) 21:00 (Subt)

00:00 (Subt)

LOS INCREÍBLES 2 (2D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

22/06-17:00 (Cast) 19:40 (Cast)

EL LEGADO DEL DIABLO

(2D):

TERROR (+16 AÑOS)

22/06 - 23/06 - 22:15 (Subt) 00:50

(Subt)

24/06 - 27/06 - 22:15 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

HURACÁN CATEGORÍA 5

APTA 13 AÑOS C/RESERVA

CASTELLANO 2D 20:15

LOS INCREÍBLES 2 ATP CON

RESERVA Y LEYENDA

CASTELLANO 2D 17:50 - 19:30

-22:20

CASTELLANO 3D 16:30

JURASSIC WORLD: EL REINO

CAÍDO APTA 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:00 - 22:00 -

22:50

CASTELLANO 3D 19:40

SUBTITULADO 2D 22:00 (SÓLO JUEVES)

HORARIOS DE APERTURA

TODOS LOS DÍAS A PARTIR DE LAS

16:00

 
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