Vergonzoso: filman a un profesor robándole a sus propios alumnos

Hoy 11:11 -

En las últimas horas, comenzó a circular en Internet un video en el que se puede ver el indignante accionar de un profesor que aprovechó que sus alumnos estaban afuera e ingresó al aula revisando pupitre por pupitre buscando dinero para robar.

Según trascendió, el hecho tuvo lugar en la Escuela de Educación Agraria de Arrecifes, en donde los propios alumnos decidieron poner cámaras, hartos de que les roben. El detonante fue el robo de $1400 desde una mochila.

Cuando conocieron la identidad del ladrón, los alumnos escracharon al docente de educación física en las redes sociales y él tuvo que salir a pedir disculpas.

"Sé que anda rondando un video en el que se me vincula con un hecho que lamentablemente me da mucha vergüenza. Estoy pasando por un problema personal, ya he pedido disculpas y repararé los daños hechos por mí. Pido disculpas nuevamente a todos los que me conocen, amigos, familia y a todos los que me quieren. Pido disculpas de corazón a todos. Yo no soy mala persona. He cometido un error, que me voy a hacer cargo y ya he hablado con los perjudicados en persona", fue el mensaje que escribió.

En tanto las autoridades del colegio no se pronunciaron ni a favor ni en contra del maestro: "Nosotros tenemos que manejarnos de acuerdo a lo que dicta la reglamentación y ser prudentes".