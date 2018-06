Evangelio según San Mateo 6,24-34.

23/06/2018 - Dijo Jesús a sus discípulos: “Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien, se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Por eso les digo: No se inquieten por su vida, pensando qué van a comer, ni por su cuerpo, pensando con qué se van a vestir. ¿No vale acaso más la vida que la comida y el cuerpo más que el vestido? Miren los pájaros del cielo: ellos no siembran ni cosechan, ni acumulan en graneros, y sin embargo, el Padre que está en el cielo los alimenta. ¿No valen ustedes acaso más que ellos? ¿Quién de ustedes, por mucho que se inquiete, puede añadir un solo instante al tiempo de su vida? ¿Y por qué se inquietan por el vestido? Miren los lirios del campo, cómo van creciendo sin fatigarse ni tejer. Yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vistió como uno de ellos. Si Dios viste así la hierba de los campos, que hoy existe y mañana será echada al fuego, ¡cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe! No se inquieten entonces, diciendo: “¿Qué comeremos, qué beberemos, o con qué nos vestiremos?”. Son los paganos los que van detrás de estas cosas. El Padre que está en el cielo sabe bien que ustedes las necesitan. Busquen primero el Reino y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. No se inquieten por el día de mañana; el mañana se inquietará por sí mismo. A cada día le basta su aflicción”. Comentario La belleza de las creaturas, con la variedad de luces, de dibujos y de colores de los cuerpos, así como los astros y los minerales, las piedras y los metales, las plantas y los animales, proclaman evidentemente los atributos de Dios. El orden de los seres nos permite descubrir en el libro de la Creación la primacía, lo sublime y la dignidad del Primer principio en su infinito poder. El orden de las cosas nos toma por la mano y nos guía con toda evidencia hasta el Ser primero y soberano, todopoderoso, absolutamente sabio y perfectamente bueno. Aquél que no es iluminado por tanto esplendor creado es un ciego. A quien no es despertado por tantos gritos es un sordo. A quien todas esas obras no lo empujan a alabar a Dios es un mudo. A quien tantos signos no lo obligan a reconocer al Primer principio es un tonto. Abre los ojos, prepara el oído de tu alma, desata tus labios, aplica tu corazón: todas las creaturas te harán ver, escuchar, alabar, amar, servir, glorificar y adorar a tu Dios. De lo contrario asegúrate de que el universo no se ponga en contra tuya. Pues por olvidar esto “el mundo entero luchará contra los insensatos” (Sab 5:21), mientras que será una fuente de gloria para el sabio que puede afirmar con el profeta: “¡me alegras con tus obras Señor, por tu creación; voy a gritar de júbilo ante las obras de tus manos!” (Sal 91:5). ¡Qué magnificencia en tus obras, Señor! ¡Las hiciste todas con sabiduría, la tierra esta repleta de tus dones! (Sal 103:24). Como siempre Jesús nos vuelve al sentido común, a lo que es más importante en la vida. ¿Cre é i s q u e e s p o s i - ble servir al mismo tiempo a vuestros deseos de poder y de riquezas y a la fraternidad del Reino que es lo que Dios quiere que hagamos? Es imposible. Son cosas que no pueden caminar juntas.