Diego lo vivió con todo y se descompensó

27/06/2018 -

Diego Armando Maradona estuvo alentando ayer a la selección. Y lo hizo a su manera, viviendo a full todo el partido. Pero luego del partido, se filtró un video en el que se ve al "Diez" descompensado y recibiendo asistencia médica. A partir de ese momento, se dispararon miles de rumores sobre el estado de su salud. Incluso se llegó a decir que había muerto, eso se desprendía de audios de whatsapp filtrados de dudosa procedencia.





Entre tantos rumores, fue el propio Maradona el que desmintió todo mediante una comunicación que mantuvo con el periodista Daniel Arcucci.





"Dani, ¿vos crees que me pudo pasar eso, que me puede dar un ataque al corazón y que me pueden pinchar sin haber habido un tumulto en el box donde estábamos? Te juró que no me pasó absolutamente nada", dijo.





"En el box donde estábamos nosotros, servían solamente vino blanco. Nos tomamos todo el vino, sí. Pero ahora estoy hablando con vos", agregó el "Diez".





Por último, señaló: "Desmentilo y al que se te enfrente, enfrentalo. Porque yo te estoy contando la posta. Hace un montón que no tomo nada, recaída no se de qué me puede agarrar. El invento de este hijo de p... puede hacer que a mi hermana le de un ataque de presión. Nada que ver, son las 3 y estamos llegando a Moscú".