Fotos Mascherano y un retiro anunciado

01/07/2018 -

Minutos después de consumarse la derrota ante Francia por los octavos de final del Mundial, Javier Mascherano fue uno de los primeros en dar la cara ante la prensa y lo hizo para dar un mensaje que ya se veía venir porque él mismo lo venía anunciando y terminó de ratificarlo en la tarde de Kazán.





El "Jefecito" anunció el fin de su carrera en la selección argentina. "Es hora de decir adiós", afirmó con el rostro visiblemente emocionado por la decisión tomada.





"Es hora de decir adiós, es hora de alentar desde afuera. Ojalá que en el futuro estos chicos puedan lograr algo", fueron las palabras que utilizó el volante surgido en River Plate para confirmar algo que se presumía en la previa de la Copa del Mundo Rusia 2018.





El futbolista, de 34 años, es el que ostenta la mayor cantidad de partidos en la historia del combinado nacional con 147 presentaciones, aventajando a Javier Zanetti (142) y Lionel Messi (129).





"En el fútbol muchas veces no suceden las cosas que uno desea. Es un juego. Lo importante es no tener que reprocharse nada. Creo que en el caso del equipo y en lo personal, hemos dado todo lo que teníamos", subrayó en diálogo con TyC Sports el deportista que actualmente se desempeña en la liga de China.





Pergaminos

Campeón con Argentina de dos títulos en los Juegos Olímpicos (2004 y 2008), disputó otras cinco finales con la camiseta albiceleste entre las cuatro de Copa América (2004, 2007, 2015 y 2016) y la del Mundial de Brasil en 2014. Pero no pudo ganar ninguna de ellas.





"En lo personal, a partir de ahora voy ser un hincha mas de la selección argentina. Se terminó", reafirmó su determinación en TV Pública.





Se especula con que algunos futbolistas podrían imitar su decisión, pero Mascherano dejó en claro su deseo: "Ojalá que no. Que más allá de todo sigan insistiendo, de eso se trata la vida, insistir". Y también le pidió a Messi que no deje la selección: "Ojalá que siga, no le debe nada a nadie", disparó.





Argentina perdió 4-3 ante Francia y se despidió del Mundial en octavos de final, un duelo que quedará marcado como su despedida: "Nos encontramos ante un gran rival. No hay mucho más que decir. El partido estuvo ahí, lo tuvimos. Se nos escapó. Lo volvimos a tener, pero no pudo ser".





"El fútbol es así. Lo teníamos relativamente controlado. Nos hacen un gol de otro partido. Cuesta levantarse. Dimos todo hasta el final. No tenemos nada para reprocharnos y cuando no tenés nada que reprocharte, ya está", explicó el volante.





Mascherano insistió luego en su deseo de que la mayoría de sus compañeros continúen vistiendo la casca del seleccionado "albiceleste".





"Cuando te vaciás, hay que aceptar que el rival es mejor y se termina todo. Ojalá en el futuro estos chicos puedan lograr algo, que sigan insistiendo. Intentándolo, se les va a dar", manifestó.





Así se fue Mascherano, dando la cara como siempre lo hizo. Mientras muchos jugadores pasaron de largo en la zona mixta, el capitán sin cinta paró. Y al borde de las lágrimas anunció que dejará la Selección.