Maidana aceptó la invitación y volverá a correr

Fotos ILUSIÓN. Eduardo Maidana manifestó su deseo de estar a la altura de las circunstancias.

02/07/2018 -

Por una invitación del SDE Competición, Eduardo Maidana, campeón del TR del NOA en el 2013, volverá a correr oficialmente en el autódromo de Las Termas el próximo fin de semana en el marco de la sexta fecha del Top Race Junior.

"Fue una invitación del equipo con el que corrí varios años. Me atrapó la idea de volver a correr y más aún aquí en Las Termas, donde hice mi escuela y donde pude festejar un título. En este momento me encuentro dedicado a otra cosa. Me tomó por sorpresa la invitación, me obligó a volver a prepararme físicamente para afrontar esta oportunidad y estar a la altura de los pilotos de la categoría".

Además, se refirió al auto que manejará. "Sé que el TR Junior de ahora es algo diferente a los de antes, pero buscaré entrar en ritmo lo más rápido posible. Ya he tenido experiencia en carreras largas, compartiendo pista cuando corría en TR Series con el Top Race. Habrá que estar muy atento a los espejos de mitad de carrera para adelante, aunque por lo que sé, hoy no hay tanta diferencia entre un Series y un Junior, como la hay entre un Series y Top Race. Pero lo importante es que estoy muy feliz por volver a correr", comentó entusiasmado.