Se juega la 20ª fecha

La Comisión Provincial de Minibásquet, dependiente de la Federación de Básquet de Santiago del Estero, informa que este sábado 7 de julio, se jugará la 20º del Torneo denominado “Dr. Gerardo Zamora”, con el siguiente programa de partidos y horarios a confirmar.

Estos serán los encuentros de la fecha 20º del Torneo “Dr. Gerardo Zamora”. Juventud BBC vs. Normal Banda. Independiente BBC vs. Quimsa. Red Star vs. Olímpico. Atamisqui BBC vs. Sportivo Loreto. Nicolás Avellaneda vs. Coronel Suárez. Sportivo Colón vs. Defensores Del Sud. Belgrano vs. Águilas de Pozo Hondo. Huracán vs. Coronel Borges. Villa Mercedes vs. Fernández BBC. Jorge Newbery vs. Lawn Tennis.Tiro Federal vs. Contadores BBC.

Estos fueron los resultados de la fecha 19, que se disputó el pasado fin de semana. Normal Banda 69, Independiente Bbc 70. Juventud BBC 17, Red Star 63. Quimsa vs. Atamisqui BBC (suspendido). Olímpico 86, Nicolás Avellaneda 44. Sportivo Loreto 0, Sportivo Colón 20. Coronel Suárez 0, Belgrano 20. Defensores del Sud 0, Huracán 20. Águilas de Pozo Hondo 20, Villa Mercedes 0. Coronel Borges 0, Jorge Newbery 20.Tiro Federal 55, Fernández BBC 10. Lawn Tennis 55, Contadores 48.