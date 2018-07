Absolvieron a ex policía acusado de violar y matar a una joven

04/07/2018 -

El día de ayer, y tras una histórica jornada en la que sentenciaron a Nahir Galarza a prisión perpetua convirtiéndose así en la primera menor de 20 años en recibir la pena máxima del Código Penal, otro fallo se conocía en la ciudad de Mar del Plata que dejaba a una familia destrozada. El ex policía Ricardo Panadero, era absuelto por el asesinato de Natalia Melmann, la adolescente de 15 años secuestrada, violada y estrangulada en Miramar, hace 17 años.

El polémico fallo, fue dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Mar del Plata. En este caso, los jueces no coincidieron con los planteos realizados por la fiscal Ana María Caro y por la querella, quienes habían solicitado que Panadero fuera condenado a perpetua.

Según informaron, el tribunal consideró clave el testimonio aportado por una perito, quien indicó que el vello púbico que incriminaba al ex policía, estaba "degradado por el paso del tiempo", lo que lo convertía en una evidencia "cuestionable".

Por este horroroso homicidio, ya habían sido condenados otros tres agentes de la Policía Bonaerense: Ricardo Suárez, Oscar Echenique y Ricardo Anselmini. Estos tres, habían sido condenados a prisión perpetua en 2002, pero desde octubre del año pasado gozan de salidas transitorias.

En aquel entonces, Panadero había sido sobreseído antes de la elevación a juicio. A 17 años del homicidio, fue sentado en el banquillo de los acusados a raíz de una resolución de la Suprema Corte Provincial, que dispuso que se revocara aquel fallo y el caso volviera a primera instancia.

Tras la polémica decisión por parte de los jueces, varias organizaciones de Derechos Humanos que se habían llegado al lugar, terminaron enfrentándose a la policía en medio de un cúmulo de dolor e indignación por parte de los familiares de Natalia.

Laura Calampuca, madre de la víctima, no dudó en expresar su bronca por la decisión: "No me llamó la atención el fallo. Ya se sabía que el juez Peralta (el encargado de la lectura del veredicto) estaba a favor del asesino de mi hija", sentenció.

Y agregó: "Yo mañana me voy a despertar y no voy a tener a mi hija. La Justicia, después de 17 años, se toma el trabajo de dar este veredicto que es un ejemplo de lo que no se debe hacer", cerró entre lágrimas de dolor por el fallo.