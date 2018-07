FÚNEBRES | 5 de Julio de 2018

05/07/2018 -

FALLECIMIENTOS

- Carlos Santiago Navarrete

- José Ernesto Chara

- Ramón Hugo Carabajal

- Reinaldo Agustín Concha

- Nélida de Jesús Gallo Vda. de Fioramonti

- Juan Carlos Goñi Bicecci

- José Manuel Ayunta

- Sara Isabel Palavecino

- Alberto Elias Cardozo (Pozo Hondo)

- Rosa Artemio Madrid (La Banda)

- Cipriana del Rosario Noriega de Juárez

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

AYUNTA, JOSÉ MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/7//18|. Su esposa Elisa Bernabela Villalba, sus hijos Peli y Chilín, su hija pol. Gringa, nietos Paula, Oscar y Brenda, Gonzalo, Griselda, Matías, Alina, Camila y Oriana y bisnieto Alexito participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados a las 9,30 hs. en el cementerio privado Parque de la Paz.

AYUNTA, JOSÉ MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Su esposa Elisa Villalba, hijos José Walter, Yolanda, Elizabeth, h. pol. Dolores Navarro, nietos, bisnietos, part. su fallec. sus restos seran inhumados en el cementerio Pque de la Paz. hs. 9.30. Casa de duelo P.L.Gallo 330. S.V. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

AYUNTA, JOSE MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/7//18|. Su hijo José Walter ( Chilín), su hija pol. Dolores Beatriz (Gringa), sus nietos Gonzalo, Griselda, Matías, Alina, Camila, y Oriana participan con profundo dolor su falleciento, ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Parque de la Paz a las 9,30 hs.

AYUNTA, JOSE MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/7//18|. Su hija Yolanda Elizabeth (Peli), sus nietos Paula, Oscar y nieta pol. Brenda y bisnieto Alexito participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

AYUNTA, JOSÉ MANUEL (q.e. p.d.) Falleció el 4/7/18|. "Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su sobrina "Pichona", su esposo Mayi y sus hijas Ma. Carolina y Ma. Soledad Navarrete, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

AYUNTA, JOSÉ MANUEL (q.e. p.d.) Falleció el 4/7/18|. "Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su sobrina Ing. Marisa Domínguez, su esposo Ing. César Corbalán y sus hijos Joaquín y Lucía participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

AYUNTA, JOSÉ MANUEL (q.e. p.d.) Falleció el 4/7/18|. " Que brille para él la luz que no tiene fin". Sus sobrinos Dr. Luis Ariel Domínguez, su esposa Silvia Graciela Ardisone, sus hijos Alejandra, Franco, Jose María y Facundo participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

AYUNTA, JOSÉ MANUEL (q.e. p.d.) Falleció el 4/7/18|. " Señor ya está ante ti, recibelo y dale el descanso eterno". Sus sobrinos Pompi Prado y sus hijos Yohela y Yondi. Petiso Prado y Mimí participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

AYUNTA, JOSÉ MANUEL (q.e. p.d.) Falleció el 4/7/18|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su cuñado Antonio Roldán, Ema Villa, sus hijos Luciana, Victoria, Javier y respectivas flias. Su sobrina Graciela Roldán ( Lita) participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su memoria.

AYUNTA, JOSÉ MANUEL (q.e. p.d.) Falleció el 4/7/18|. Su sobrina política Miriam Abate (a), sus sobrinos nietos Luis (a), Leisa, Carolina (a), Maia y familia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia.

AYUNTA, JOSÉ MANUEL (q.e. p.d.) Falleció el 4/7/18|. Cuñados de su hijo Chilin: Graciela y Tito, Romi y Tuky, Roxana, Carlitos y Manuel y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

AYUNTA, JOSÉ MANUEL (q.e. p.d.) Falleció el 4/7/18|. Sus vecinos Milton, Ruso, Mario y Negro Basualdo, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento.

AYUNTA, JOSÉ MANUEL (q.e. p.d.) Falleció el 4/7/18|. Mario del V. Basualdo, su esposa Roxana y su hija Lucia, acompañan a sus hijos Pely y Chilin en este dificil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

AYUNTA, JOSÉ MANUEL (Chilo) (q.e. p.d.) Falleció el 4/7/18|. "Señor ya está ante Tí, recíbelo en tu Reino". Su concuñado Víctor Mariani y sus sobrinas Zully y Yanina Marianí, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

AYUNTA, JOSÉ MANUEL (Chilo) (q.e. p.d.) Falleció el 4/7/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Walter Deheza, participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva una oración en su memoria. Frías.

AYUNTA, JOSÉ MANUEL (q.e. p.d.) Falleció el 4/7/18|. "Señor ya está ante ti, recíbelo en tus brazos." Su sobrino Lucky y Analía, sus sobrinos nietos Ayelén, José Pablo Dominguez y Diego y Gael Lescano participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

AYUNTA, JOSÉ MANUEL (q.e. p.d.) Falleció el 4/7/18|. "Señor ya está ante ti, recíbelo en tu reino". Akiyosi Nomura, su esposa Reina Villalba de Nomura, sus hijos Bicho, Pico y Noakisa y demás fliares. participan con profundo dolor su partida y que brille para él la luz que no tiene fin.

AYUNTA, JOSÉ MANUEL (q.e. p.d.) Falleció el 4/7/18|. Maria Rosa y Marcia Aguilar Aráoz participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia.

CARABAJAL, RAMÓN HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Su esposa Claudia Leonor Aragón, sus hijos, Hernán, Martín y Matías, hija pol. Noelia, nietos Jade y Zoe, hermano Enrique Carabajal y flia., sus padres pol. Juan y Carmen, sus hnos. pol. Mabel y Luis Franceschi y flia. y demás fliares. participan sus fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio privado Parque El Descanso. EMPRESA SANTIAGO.

CARABAJAL, RAMÓN HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Su tía Rosario Carabajal de Sánchez e hijos Mercedes y Oscar participan con mucho dolor el fallecimiento de su querido sobrino. Ruegan oraciones en su memoria.

CARABAJAL, RAMÓN HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Dr. Emilio Fonzo y sra., Matías Fonzo y familia, participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este doloroso momento.

CARABAJAL, RAMÓN HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Rodolfo Galván, Reina Morales y flia. Participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su amiga Claudia y ruegan oraciones a su memoria.

CHARA, JOSÉ ERNESTO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Su esposa: Elena Pagella, sus hijas: María y María José, sus hijos pol. Luis y Leandro, sus nietos: José Luis, Francisco y Paloma, part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 11 en el cement. Parque de La Paz. C. de duelo: Pedro L. Gallo 340 (S. V.) Caruso Cia. Arg. de Seguros S. A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CHARA, JOSÉ ERNESTO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Su prima Mariem Skaf, sus hijos Edgar Antonio, Daniel Ernesto, Gustavo Marcelo y sus respectivas flias. Participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CHARA, JOSÉ ERNESTO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Su prima Elena Skaf, sus hijos Fabiana Elena, Antonio y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CHARA, JOSÉ ERNESTO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Su primo Amado Marcelo (a), su esposa Susana Arbues, sus hijos Vanesa, Cristian y sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CHARA, JOSÉ ERNESTO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. "Señor, ya esta ante ti, recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus amigas Tita, Chicha, Dolly y Teresa Azar y sus respectivas flias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por la cristiana resignacion de su flia. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumaos hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz.

CHARA, JOSÉ ERNESTO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Amiga de su esposa Pocha: Tita Azar y sus hijos Marta, Carla y Guillermo Sialle y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y brille para él una luz que no tiene fin.

CHARA, JOSÉ ERNESTO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. María Inés, Jaqueline, Viviana, Silvina, Teresita, Viviana, Carlos, Inés, Stefano y Myriam del Área Sueldos de la DGIPSE, participan su fallecimiento y acompañan a María y flia, en estos momentos de dolor.

CHARA, JOSÉ ERNESTO (CHICHO) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Nicolás Juárez Campos y familia saluda en este doloroso momento a Elena, María José, Maria y familia ante la pérdida de José Chara, querido don Chicho, elevando una oración por su descanso.

CHARA, JOSÉ ERNESTO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Myriam Maza participa su fallecimiento y glorioso encuentro con el Señor, y acompaña a su esposa Pocha, a sus hijas María y María José, a sus nietos y demás fliares. elevando una plegaria al Padre Eterno en su memoria.

CHARA, JOSÉ ERNESTO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Ing. Fernando Filippa, su esposa Rosa Elena Atterbury junto a sus hijos lamentan el fallecimiento del apreciado amigo Chicho y acompañan a su familia en este momento de dolor.

CHARA, JOSÉ ERNESTO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Willi Ávido, su esposa María José Filippa junto a sus hijos participan el fallecimiento del querido amigo Chicho y acompañan a Pocha, a sus hijas María y María José con oraciones.

CHARA, JOSÉ ERNESTO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. El Personal de Computos: directivo, técnico contable, administrativo y de maestranza participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestra compañera de tareas Ing. María Chara. Ruegan oraciones en su memoria.

CHARA, JOSÉ ERNESTO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. "Miremos hacia adelante, que nos inspire a vivir la vida alegremente como él, el Señor te reciba en sus brazos y brille para él la luz que no tiene fin". Acompañamos a su esposa Pocha, hijas, nietos y familia; sus amigos Teresa Eduardo Rodríguez, Jorge y flia.; Lía y Flor. Rogamos una oración en su memoria.

CHARA, JOSÉ ERNESTO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. "El Señor es mi Pastor, en lugares de delicados pastos te hará descansar". El personal de Mayter Peinados acompañan a su amiga Pocha, a sus hijas, nietos y flia. El Señor cubra con su manto el dolor y de consuelo. Rogamos una oración en su memoria.

CHARA, JOSÉ ERNESTO (CHICHO) (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Jorge Cura, su esposa Silvia Chara y sus hijos Francisco, Virginia y Agustin, participan con profundo dolor su fallecimiento.

CHARA, JOSÉ ERNESTO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Nora Montenegro y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CHARA, JOSÉ ERNESTO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Directivos y Personal de la Empresa Uquia SRL participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus esposa, hijas y demás familiares. Rogamos oraciones en su memoria.

CHARA, JOSÉ ERNESTO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. "Señor ya esta ante tu presencia, este ser maravilloso, donde solo hay paz y felicidad". Graciela Sauad y flia, Norma Sauad y flia, Eduardo Sauad y flia, Sarita Sauad y flia, y Adriana Sauad y flia, acompañan en este momento de dolor a su familia. Ruega oraciones en su memoria.

CONCHA, REINALDO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Sus hijos Maria, Agustin, Mario, Esther, h. politicos Ramón y Patricia nietos y bisnietos y demás familiares sus restos fueron inhumados en el dia de ayer en el cementerio Los Flores. Servicio Realizado por COCHERÍA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

CONCHA, REINALDO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. El presidente interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo C.P.N. Eduardo Augusto Du Bois Goitia, secretarios técnicos y personal, participan con profundo dolor el fallecimiento del Sr. Reinaldo Agustín Concha, suegro del compañero Ramón Mansilla, dan sus condolencias y acompañan a la familia.

ELLI, MIGUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/18|. Arq. Carlos Jensen y familia, participan con profundo pesar el fallecimiento del querido Miguel y acompañan a sus familiares con especial afecto.

ELLI, MIGUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/18|. Querida Merce, tus amigos: Selva, Sonia, Silvia, Norma, Claris, Any, Rosy, Lili, Tere, Marty, Elena, Marta, Susi, Juan Carlos, Rubén y Tito te acompañamos en este doloroso momento que te toca transitar por el fallecimiento de tu hermano Miguel. Que descanse en paz, ruegan oraciones en su memoria.

ELLI, MIGUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/18|. Amiga querida "las estrellas de tu risa pronto volverán a brillar". Susi y Carlos Artayer te acompañamos en esta tristeza causada por la partida de tu hermano Miguel. Que en paz descanse, rogamos oraciones en su memoria.

ELLI, MIGUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/18|. " Que el Señor te reciba en su reino, en el encuentro con tu amada esposa y goces con ella de vida eterna." Tus vecinos flia. Lazarte participan con profundo pesar y acompañan a sus hijos Fernanda y Daniel y demás fliares. Ruegan oraciones en su memoria.

GALLO VDA. DE FIORAMONTI, NÉLIDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Sus hijos Mario Fioramonti, h. pol. Julia Trungelliti, nietos Mariana, Valentina, Mario, Luciana Fioramonti, te despiden con el amor que siempre han tenido para vos. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GALLO VDA. DE FIORAMONTI, NÉLIDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. "Gracias Abu, por dedicarte a darnos un tiempo de amor. por todo lo que transmitieron tus manos, a las nuestras". Sus nietos Alejandro Travaini y Cristina Zapata, Gabriela Travaini, Alessia Travaini, Mariana Fioramonti y Marcelo Susevich, Valentina Fioramonti, Mario Fioramonti y Luciana Fioramonti participan con profundo dolor su fallecimiento.

GALLO VDA. DE FIORAMONTI, NÉLIDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Su prima Alicia de Mendia y flia, participan su fallecimiento y acompañan a la flia. en este triste momento.

GALLO VDA. DE FIORAMONTI, NÉLIDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Miri, Vate, Mao y Du Fioramonti participan con profundo dolor el fallecimiento de su adorada abuela Nelly.

GALLO VDA. DE FIORAMONTI, NÉLIDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Margarita Zain Fernandez de Urueña e hijas participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos Mario y Yuly y demás familiares en tan tristes momentos.

GALLO VDA. DE FIORAMONTI, NÉLIDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Víctor Guzmán, su señora Graciela Fioramonti y sus hijos Emilio y Luis participan con profunda tristeza el fallecimiento de su tía Nélida. Elevan oraciones en su memoria.

GALLO VDA. DE FIORAMONTI, NÉLIDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Carlos Unzaga, Graciela Arnedo, sus hijas Silvina, Laurencia, Maria Mercedes y Leonardo Azar, participan el fallecimiento de la madre de sus amigos Mario y Julia. Elevamos oraciones en su memoria.

GALLO VDA. DE FIORAMONTI, NÉLIDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Osvaldo Pérez Roberh, su esposa Anita Fares y sus hijos Abel, Mariano, Francisco y Elisa, participan su fallecimiento y acompañan a su familia. Elevando una oración en su memoria.

GALLO VDA. DE FIORAMONTI, NÉLIDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Carlos Virgilio Zurita y su esposa Ana María Lamas participan el fallecimietno de la mamá de Mario y July Fioramonti . Elevan oraciones en su memoria.

GALLO VDA. DE FIORAMONTI, NÉLIDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Madre: abuela vas a un lugar a donde no podremos acompañarte ahora. El recuerdo de tu amor por todos nosotros sera el mejor homenaje que podemos hacerte. Gracias por tanto amor siempre con nosotros. Rosa Maria, Gabriela, Alejandro, Alessia, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

GALLO VDA. DE FIORAMONTI, NÉLIDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. "Te vamos a extrañar Abu". Sus bisnietos Catalina y Julieta Fioramonti, Emilia y Elisa Degano, Tomás y Clara Susevich, Malena y Rocio Travaini, Matko y Ludmila Aranciaga participan con profundo dolor su fallecimiento.

GALLO VDA. DE FIORAMONTI, NÉLIDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. "Por el cariño y la dedicación hacia nuestra abuela, gracias". Elba Mansilla, Graciela Gutiérrez, Carmen Jimenez y Gachy Zurita, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GIMÉNEZ, NATALIO RAMÓN MARCEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. "Señor ya está en tu casa, permítele apreciar tu rostro y dale el descanso eterno". Olga Espoz, Pablo Calderón y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

GIMÉNEZ, NATALIO RAMÓN MARCEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Susana Lagar, sus hijos Eduardo y Belen, Lucas y Eugenia, Maria Victoria y Guido y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo político guido. Ruegan oraciones en su querida memoria

GIMÉNEZ, NATALIO RAMÓN MARCEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Sus amigos del Pje. Paul Harris: Sergio, Alejandra. Natalia, Adriana, Vivi, Julia, Oscar, Mario, Gustavo y Carlos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento.

GIMÉNEZ, NATALIO RAMÓN MARCEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Dres. Miguel Antonio Juárez Quiroga, Constanza Leturia e Ignacio Antonio Juárez Quiroga participan con dolor el fallecimiento del hijo de su colaborador Noni y acompañan a demás familiares en estos momentos de pesar.

GIMÉNEZ, NATALIO RAMÓN MARCEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Dra. Daniela del Valle Vázquez participa y acompaña en este profundo dolor a su hermano Guido y también ruega una oración en su memoria y pronta resignación de sus seres queridos.

GOÑI BICECCI, JUAN CARLOS ING. (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/18|. Hoy te tienes que ir, pero te recordaremos siempre querido Juan Carlos y por ende, la muerte será solo un paso. Nos consuela saber que en esta larga batalla lo has dado todo, ahora, descansas en paz. Su hijo Pablo Fernando Goñi Guzmán, su hija política Cecilia Carola Sorribas y sus nietas Justina y Faustina Goñi Sorribas participan con profunda tristeza su fallecimiento.

IBÁÑEZ, DANIEL ADRIÁN (q.e.p.d..) Falleció el 2/7/18|. Mario Raúl Gómez y familia y Franklin Ledesma y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, DANIEL ADRIÁN (q.e.p.d..) Falleció el 2/7/18|. Mirtha Avellaneda de Morellini participa con profundo dolor su inesperada partida a la Casa del Señor, acompaña espiritualmente a su mamá Susana en este momento de profunda angustia y tristeza. Ruega al Altísimo por el eterno descanso de su alma y la pronta resignación de su familia.

KURESZA DE OLLER, OLGA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Sus hijos Fabián y Daniel. Te fuiste mamá, la mujer más importante de nuestras vidas. Gracias!!! Porque las palabras no son suficientes y creo que ni los actos podrán pagar todo lo que has hecho por estos dos hijos, sacando adelante hombres de bien. Cuando despierto eres lo primero por lo que doy gracias a Dios, porque me permite ver tu rostro y sentir tu olor. Has echo un trabajo excepcional. "Graciasss mamá por enseñarnos a trabajar, a soñar a romper cadenas". Siempre fuiste el amor más grande de nuestras vidas. Que Dios te tenga siempre en la gloria. Rogamos oraciones en su querida memoria.

KURESZA DE OLLER, OLGA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Su madre Luba Kladko, su hermana Mary, su cuñado Coco Regatuso, sus sobrinos Carlitos y Ariel, su sobrina politica Geraldine y su sobrina nieta Canela participan con dolor profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

KURESZA DE OLLER, OLGA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Su hermano Miguel Kuresza y flia. Participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

KURESZA DE OLLER, OLGA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Su sobrino Carlitos Regatuso, su sobrina politica Geraldine Perez y su sobrina nieta Canela Regatuso participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

KURESZA DE OLLER, OLGA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. "Fuimos muy unidos para disfrutar de nuestros hijos. Te recordaremos con amor ". Sus sobrinos, ahijada Merci, Juan, Carlos y Julia Oller y tus cuñadas Gringo y Monona participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

KURESZA DE OLLER, OLGA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Chary Jorge, sus hijas Paula y Laura y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su amiga Mary y acompañan a la familia en este momento de dolor.

KURESZA DE OLLER, OLGA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Comisión directiva y asociados del Centro de Jubilados y pensionados Telefónicos participa el fallecimiento de la esposa del compañero Juan José Oller "Kiko", acompañan a su familia en este momento de dolor. Rogamos oraciones en su memoria.

KURESZA DE OLLER, OLGA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Comisión directiva, comisión de delegados y compañeros afiliados del Sindicato de Obreros y Empleados Especialista del Servicio de Telecomunicaciones SOEESITSE participan el fallecimiento de la esposa del ex miembro de comisión directiva, Juan José Oller "Kiko", ruegan oraciones en su memoria.

KURESZA DE OLLER, OLGA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Francisco Pérez Nazar y Cristian Cocheri, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso en paz.

KURESZA DE OLLER, OLGA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Consuelo Escobar, sus hijos Álvaro Maidana y flia. y Daniel Maidana participan su falleicmiento y acompañan a sus sere queridos. Rogando pronta resignanción

KURESZA DE OLLER, OLGA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Olga querida tanto tendríamos para recordar pero solo lo resumiremos diciendo, que tuvimos una infancia, adolescencia y juventud maravillosas junto a nuestros querido padres. Hoy, con dolor te despedimos rogando al Señor te reciba en sus brazos, reconfortando desde allá a tus seres queridos. Tus primos en el afecto Sergio, Graciela y Natalia Komornicki y sus respectivas flias. ruegan por vos, bella persona. Que en paz descanses.

NAVARRETE, CARLOS SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Su esposa Karina, hijos Yesica, Yanina, Rocio, Lourdes, Dianela, Leonel, h. pol. Cesar, Omar, nietos Santino, Rita, Luna, Agostina y demás flias, part. su fallec. sus restos serán inhumados cementerio Los Flores hs. 11. Casa de duelo Pueyrredón 477. Servicio HAMBURGO. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

NAVARRETE, CARLOS SANTIAGO (Cony) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Su tía Olga Díaz, primos Analía y Caio, Bautista y Mateo participan con profundo dolor su fallecimiento y que descanse en paz. Las Termas.

NAVARRETE, CARLOS SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Mujeres Radicales Z, acompañan a Karina y sus hijos en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRETE, CARLOS SANTIAGO (Cony) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Jorge Daniel Azar, su esposa Estela Protti, sus hijos Cristian y Sebastián con sus respectivas flias. Participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRETE, CARLOS SANTIAGO (Cony) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Asociación Civil de Fomento Comunal "Vecinos para el Cambio" Pte. Mariela Chávez, comisión directiva y socios participan con dolor su fallecimiento y elevan oración en su memoria.

NAVARRETE, CARLOS SANTIAGO (Cony) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Asociación Civil de Fomento Comunal "Militancia Social" Pte. Hugo Díaz, comisión directiva y socios participan con dolor su fallecimiento y elevan oración en su memoria.

NAVARRETE, CARLOS SANTIAGO (Cony) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Asociación Civil de Fomento Comunal "Barrio Carlos Beltrame" Pte. Sonia Caro, comisión directiva y socios participan con dolor su fallecimiento y elevan oración en su memoria.

NAVARRETE, CARLOS SANTIAGO (Cony) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Asociación Civil de Fomento Comunal "Todos por Suncho" Pte.Walter Basualdo, comisión directiva y socios participan con dolor su fallecimiento y elevan oración en su memoria.

NAVARRETE, CARLOS SANTIAGO (Cony) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. La Municipalidad de Suncho Corral participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oración en su memoria.

NORIEGA DE JUÁREZ, CIPRIANA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Su esposo Gerardo Juárez, sus hijos Silvia, Susana, Francisco, Juarez h. politicos Vicente y Paula nietos Marcelo, Cristian, Mayra, Lucia Emanuel, Rocio, Florencia, VIctor, Andrea , Alejanddra bisnietos Urzula, Sol, Martina, Exequiel, Bianca, Diego y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores. Cob. Norcen. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

PALAVECINO, SARA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Sus hermanos Elba, Juan Carlos, Ester, cuñados Alberto, Pola, sobrinos y demás familiares part. su fallec. Sus restos serán inhumados a las 15 en el cementerio La Piedad, casa de duelo Pedro L. Gallo 330, sala 3 SERV. ORG. Amparo SRL. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

PALAVECINO, SARA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Amigos y vecinos familia Pérez Rivas participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en estos momentos. Elevan oraciones en su memoria.

PALAVECINO, SARA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Sus amigas Puki, Mary y Elsa (a) Silva participan con dolor su inesperada partida. Ruegan oraciones en su memoria.

SIALLE DE GAUNA, MARTA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. Viviana Cesca y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos.

VERGOTTINI LAVAISSE, CLARA LUZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Su prima María Victoria Lavaysse de Díaz Macías participa su fallecimiento con inmenso dolor.

VERGOTTINI LAVAISSE, CLARA LUZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Su íntima amiga Rosa Arquetti de Quainelle e hijos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan resignación para sus familiares.

VERGOTTINI LAVAISSE, CLARA LUZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Vives en mí en los mas tiernos recuerdos de nuestra infancia amiga querida. Que tu alma vuele libre como los sueños. Heidi Rótulo de Arnedo, sus hijos con sus respectivas familias, acompañan en el dolor a toda su entrañable familia. Ruega oraciones en su memoria.

VERGOTTINI LAVAISSE, CLARA LUZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Hebe Alicia, Marta Elba y Juan Pablo Vignau con sus respectivas familias lamentan profundamente el fallecimiento de la querida Titi y ruegan oraciones en su memoria.

VERGOTTINI LAVAISSE, CLARA LUZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Los compañeros de promoción de la Escuela Normal Manuel Belgrano de su hermana Otty participan su fallecimiento y la acompañan en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

VERGOTTINI LAVAISSE, CLARA LUZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Enrique Cazzaniga y Tota Filippa y sus hijos Quique, Gabriela, Eugenia y Ricardo acompañan a sus hijos y a sus hermanas Chiquina y Otti en este doloroso momento. Que brille para Titi la luz que no tiene fin.

VERGOTTINI LAVAISSE, CLARA LUZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Mirta Quiroga y sus hijos Liliana y Mario Durán Vergottini acompañan a sus hijos y hermanas Otti y Chiquina en este momento de dolor. Que brille para Titi la luz que no tiene fin.

VERGOTTINI LAVAISSE, CLARA LUZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Dra. Roxana Vera e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a la familia en estos momentos de dolor.

VERGOTTINI LAVAISSE, CLARA LUZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Maria Eugenia Garay, sus hijos Sofia y Felipe despiden a la querida madre de sus amigas Lucky y Mónica. Que en paz descanse.

VERGOTTINI LAVAISSE, CLARA LUZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Martha Garcia de Lavisse, sus primos Aby, Anita, Carmen y Horacio Lavaisse participan el fallecimiento de la querida Titi. Que su alma descanse en paz.

VERGOTTINI LAVAISSE, CLARA LUZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Mario Enrique Anna, Elena Piñon e hijos Gabriel, Sofia, Guadalupe y German Ebrecht acompañan a la familia en este momento y elevan oraciones en su memoria

VERGOTTINI LAVAISSE, CLARA LUZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Juan Carlos Bortolussi, Maria Elena Lavaisse y flia. Acompañan a la familia de la Cruz Vergotini en este triste momento. elevan oraciones en su querida memoria.

VERGOTTINI LAVAISSE, CLARA LUZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. "Los que esperan en el Señor no uedan sin consuelo". Maria E. Lagarrigue participa con dolor su fallecimiento y acompaña a Lucky y su familia. Elevan oraciones en su memoria.

VERGOTTINI LAVAISSE, CLARA LUZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Jorge René Trejo y su esposa Ana Teresa Cano participan con dolor el fallecimiento de la madre de su querida amiga Lucky y la acompañan en su dolor. Elevan oraciones en su memoria.

VERGOTTINI LAVAISSE, CLARA LUZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar". Sal. 23. El Movimiento Verdad participa del fallecimiento de la mamá de Lucky. Acompañan a la familia y eleva oraciones en su memoria.

VERGOTTINI LAVAISSE, CLARA LUZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Silvia Gutierrez, Rosy Angitano, Sarita Lucca, Delia Castiglione y Rossana Cavallotti participan con dolor el fallecimiento de la mamá de su querida amiga Lucrecia y elevan oraciones en su memoria

VERGOTTINI LAVAISSE, CLARA LUZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Los ex compañeros y amigos de su hija Mónica de la Promo 72 de la Esc. de Comercio: Marta, Susy, Graziella, Nena, Lucia, Ely, Lili, Gladis, Negro, Nando, Oscar, Carlos, Chicho, Hugo, Manuel, Tory, Miguel, Pepe y Hector acompañan con profundo dolor a toda su familia en este triste momento.

VERGOTTINI LAVAISSE, CLARA LUZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Maria Elena Bernasconi, sus hijos Alejandra, Pablo y Leonardo y flias. Participa con dolor la partida de Titi al Reino Celestial. El Señor la reciba en sus brazos.

VERGOTTINI LAVAISSE, CLARA LUZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Dr. Federico José Yocca y Sra., despiden a la querida Titi y acompañan la tristeza de sus hijos en su partida. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Piedad.

VERGOTTINI LAVAISSE, CLARA LUZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Elda Savy de Migueles, sus hijos Luis, Marcela y Pablo y sus respectivas familias participan el fallecimiento de Titi y acompañan a sus familiares en el dolor, rogando al Señor de la vida que la reciba en su Reino Celestial, para que viva eternamente con Él. Ofrecen y ruegan oraciones en su memoria.

VERGOTTINI LAVAISSE, CLARA LUZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Dra. Margarita Elena Archetti Pascale y Dra. Berta Canlle participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de sus muy queridos amigos, Lucky y Dr. Daniel Yocca, y acompañan a los demás familiares en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

VERGOTTINI LAVAISSE, CLARA LUZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Dr. Victor Abdala y flia, despiden con profundo pesar a la querida Titi, Acompañan en este triste momento a sus familiares y ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

MARTÍNEZ, ÁLVARO EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/14|. Sus padres: Noemí Reynoso y Carlos Martinez, sus hijos Julián Alonso y Gastón Emilio, sus hermanos María de los Ángeles y Diego, invitan a la misa que se realizará recordando el 4º aniversario de su fallecimiento hoy a las 20.30 hs. en Parroquia Nuestra Sra. de la Consolación de Sumampa.

ORELLANA, ÁNGEL RODOLFO (Nani) (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. Querido hermano, solo te damos gracias por haber sido la persona que fuieste, un gran hermano, un gran cuñado, maravilloso tío. Gracias, gracias, siempre te recordaremos. Su hermano Buli, su cuñada Chonchina, sus sobrinos Romina, Guillermo, Gabriela, Virginia, Diego, Natalia, Belén, sobrinos nietos Tomás, Bautista, Pilar, Ignacio y Valentino y demás familiares harán una misa el día de hoy en la iglesia de Santa Lucía a las 19,30 al cumplirse el 2do. mes de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PALACIOS, OLGA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/18|. Soy una estrella radiante de luz, no lloren mi ausencia, estoy con Jesús. Su esposo Oscar, sus padres, hermanas María Eugenia y Claudia e hijos Ana, Anto, Nahuel, Juan, Octavio y demás familiares invitan a la misa hoy a las 20 en la parroquia San José del Bº Belgrano con motivo de cumplirse 1 mes de su fallecimiento.

PALACIOS, OLGA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/18|. Sus amigos del alma Betty, Marcela, Julio Gómez y Pipilo Trejo invitan a la misa hoy a las 20 en la parroquia San José del Bº Belgrano con motivo de cumplirse 1 mes de su fallecimiento.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

CORVALÁN, ROLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/17|. Su hijo Negro, sus nietos y Sandra Orieta la recuerdan con gran amor al cumplirse un nuevo aniversario de su natalicio. Se ruega una oración en su memoria.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BONETTI, CLARA (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/18|. Amiga no pude despedirte en este viaje a la vida eterna. Me quedan los recuerdos de tantos momentos compartidos. Descansa en paz. Barbarita Moukarzel de Ganem, sus hijos José, Alberto, Miguel, Victor y sus respectivas familias, despiden a la ''tia Clarita'', rogando por su descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin.

MADRID, ROSA ARTEMIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Su esposa Cresencia Yñiguez, sus hijos Deli, Mara, Sofia, Cali, Jose, Puchi h. politicos, nietos, bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9.30 horas cementerio de Los Acosta Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. Soler y San Carlos. Tel. 427-2720.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

ISAX, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/09|. Mamá hoy te recuerdo y te agradezco tanto amor que me regalaste, aun tengo impregnado ese perfume de amor y de paz que me transmite tu recuerdo. Agradezco al Señor por ese gran regalo que me dió al darme a tí como mi mamá, ese Angel que sigue iluminandome con su luz. Te recordamos con mucho cariño. Tu hija Marysol, tu hijo político Carlos y tus nietos Carlos Ariel y Eduardo Exequiel Ocaranza.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CARDOZO, ALBERTO ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Su esposa Ramona Galván sus hijos Juan, Dario, Sole, Mauro, Elias, Cintia, Andrea, Beto, h. politicos su nieto Osais y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 17 horas en el cementerio de Pozo Hondo. Dpto. Jiménez. Cob. Iosep. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE Tel. 4219787.

GIMÉNEZ, JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. "Señor te confiamos el alma de Don Julio para que lo recibas en tu Reino y goce de la Vida Eterna". Compañeras y amigas de su hija Norma, Andrea, Betty, Carmen, Cecilia, Gladys, Irma, Loli, Marta, Nony y Ruth, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Norma y familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.