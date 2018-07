Edinson Cavani, casi afuera del duelo con Francia

Fotos BAJA. Edinson Cavani es uno de los puntos más altos de Uruguay en este Mundial y podría no jugar con Francia.

05/07/2018 -

Los orientales tenían en los últimos días una gran preocupación y no era para menos. La lesión de Edinson Cavani en el partido contra Portugal no lo dejará jugar contra Francia mañana (a las 11 hs de Argentina). Uruguay sufre la falta de su crack que terminó con una lesión edematosa en el gemelo de su pierna izquierda y entonces no irá, al menos como titular, contra los franceses.





El sueño del "Maestro" Tabárez es poder tenerlo en el banco de suplentes como para hacerlo entrar en caso de que hiciera falta, pero el delantero volvió a no participar del entrenamiento de este miércoles en el Sports Centre Borsky de Nizhny. Y en la práctica, Cristian Stuani fue nuevamente el que el técnico eligió para suplantarlo.





Tres goles en cuatro partidos y una influencia muy grande que el equipo va a sentir. Un nuevo parte médico de la AUF habla de un "pequeño edema en la parte interna del gastrocnemio izquierdo, de un tamaño de 48x29x17 milímetros".





Por la evolución de la lesión y por la postura que tomó Tabárez en otras ocasiones ante lesiones similares concluye en que el delantero del PSG no iría de entrada. Sólo que lo vea realmente recuperado, a horas del partido, podría dar vuelta la decisión.





En este sentido, el equipó para jugar con Francia sería: Muslera; Cáceres, Godín, Jiménez y Laxalt; Torreira y Bentancur; Nández, Vecino, Stuani; Luis Suárez.





Si Uruguay pasa a semifinales jugaría el próximo martes 10 de julio ante el ganador de Brasil- Bélgica. Quizá ahí los días de recuperación le permitan recuperarse.