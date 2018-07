Enseñan natación y buceo a los niños atrapados en la cueva

Fotos COMPAÑÍA. Enfermeros, psicólogos, infantes de Marina y buceadores asisten a los niños dentro de la cueva.

05/07/2018 -

Algo más delgados por haber estado nueve días sin alimentarse pero con el ánimo bien en alto, los 12 niños tailandeses atrapados en una cueva inundada junto a su entrenador comenzaron a prepararse intensivamente para su evacuación. No se ha fijado una fecha para su salida, pero se intentará acelerarla todo lo que sea posible para evitar posibles nuevas inundaciones por las lluvias. Los socorristas tratan de reducir el nivel del agua antes de las lluvias previstas para el viernes.

Si durante nueve días estuvieron a oscuras y a solas, la cámara de la cueva de Tham Luang (norte de Tailandia) donde se encuentran, tiene ahora una intensa actividad, con la compañía de enfermeros, psicólogos, infantes de Marina y buceadores, quienes les llevaron alimentos y medicinas que podrán durar cuatro meses, para ponerse en el caso más extremo de que las lluvias continúen bloqueando hasta finales de la temporada del monzón, en octubre, las entradas de la cueva.

Los niños, que no sabían nadar -algo muy común en las zonas rurales de Tailandia-, han comenzado a recibir clases intensivas de natación y de buceo. Unos conocimientos que necesitarán para poder salir de allí si en los próximos días no se encuentra alguna grieta en la montaña que dé un acceso más fácil a la gruta, cuyos túneles alcanzan los 10 kilómetros.

La prioridad ahora se centra en extraer la mayor cantidad de agua de la cueva lo más rápidamente posible, con un ojo puesto en el pronóstico de lluvias. El ambiente es optimista: ya se han extraído más de 120 millones de litros, y de momento no se esperan fuertes precipitaciones. Una vez que se haya llegado a niveles considerados seguros, se intentará la evacuación. No antes, a no ser que no quede más remedio. La ruta a través de los túneles es complicada, con varios desniveles, angosta en algunos puntos, llena de piedras en otros, y con escasa visibilidad en casi todos.

