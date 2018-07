El domingo se disputa de manera íntegra la octava fecha del campeonato

06/07/2018 - El próximo domingo 8 de julio, se pondrá en marcha la octava fecha del Torneo Clausura que lleva la denominación de ‘Antonio Guiñy Albarracín’, que hace disputar el Círculo de Futbolistas Veteranos de Santiago del Estero en la categoría C55. De acuerdo con lo confirmado por la organización, los mismos darán inicio a las 10, con media hora de tolerancia. Programación Estos serán los cotejos de esta nueva jornada dominguera para los más veteranos: En Parque Municipal, Eroplast vs. El Tony. En Tarapaya, IMA Cuinfase vs. Opinión Deportiva En Cara Pintada, Abogados vs. Bobinados Piri. En El Mistiol, Casa Olga vs. Sara y Mañu. En Ateneo Ejército Argentino, Ateneo Ejército Argentino vs. Tapiales Las Gemelas. De esta manera, los más veteranos serán protagonistas del fútbol para aficionados y como hace ya décadas, el Círculo programa un nuevo y apasionante campeonato para la categoría mayor de la C55 el domingo.