Los Pumas se quedó con el título tras una vibrante serie de penales

06/07/2018 - El fin de semana pasado se disputaron las finales del Torneo Apertura 2018 de la Liga Clásicos Barriales del Norte. En la C20, el título quedó en poder de La Banda de Memo, mientras que en la C30 el que celebró fue Los Pumas. En la categoría mayor, se produjo una dramática definición por penales entre el flamante campeón y Séptimo Pasaje, el otro finalista. El arquero de Los Pumas, Daniel Carranza, se vistió de héroe al contener el último remate para que su equipo se imponga por 7 a 6. En el tiempo reglamentario, habían igualado sin goles en un encuentro muy parejo. Los Pumas consiguió su segundo título en apenas tres años de participar en esta categoría. El equipo dirigido por César “Melli” Díaz había clasificado tras un desempate con el clásico rival, Gas del Estado, a quien le dio vuelta el partido por 3 a 2. En octavos dejó en el camino al duro Tarapaya, con el que había perdido en semifinales del torneo pasado y en cuartos en definición por penales se impusieron ante El Bajo. En semifinales goleó por 3 a 0 a Mal Paso, el último campeón. Mañana, a partir de las 15, se disputará la primera fecha del Torneo Clausura, que tendrá estos juegos: En Barrio Aeropuerto: Ruta Uno Jrs. vs. Los Pibes de Martín (C20), David FC vs. Peti FC (C20) y Ruta Uno FC vs. 7º Pasaje FC (C30). En Mal Paso: La Banda de Memo vs. Los Pibes del Paseo Colón (C20), Amigos de la 18 vs. Mojones (C20) y Avenida FC vs. La 203 FC (C30). En Calle 107: Petrolider vs. La Cantera de Borges (C20), Árbol Solo vs. Carnes Los Amigos (C20) y Carnes Los Amigos FC vs. Mal Paso (C30). En Morumbí de Borges: Los Temas vs. Hermanos Suárez (C20), Bosco III vs. Los Pibes del General Paz (C20) y Polirrubro Ailen vs. El Fondo de Borges (C30). En El Fondo de Borges: Juveniles de Borges vs. La 21 del Barrio Aeropuerto (C20) y Calle 13 FC vs. Tarapaya (C30). En Polideportivo Borges: Los Piratas de la 109 vs. La 203 de Huaico Hondo (C20), Los Changos de la 14 vs. Carnes La Hacienda (C30) y Rita Car vs. Borges Unidos (C30). En 6ª Pasaje: Villa Borges vs. La Plaza Jrs. (C20), 6º Pasaje Jrs. vs. El Bajo Jrs. (C20) y 6º Pasaje FC vs. El Bajo FC (C30). En Chañar: Los Pibes de la 18 vs. Juveniles de Villa Borges (C20), Juveniles Deportivo Colón vs. Florería Ema (C20) y La Cochetti vs. Carro Bar Chara (C30). En La Loma: Pasaje 421 Jrs. vs. Juan Felipe Ibarra (C20), Los Calamares vs. Tabú FC (C20) y Pasaje 421 FC vs. Los Pumas (C30). En Villa Grimanesa: Los Juve vs. La Barra de Iván (C20), Mayorista Ria vs. Villa Jrs. (C20) y Rifa Tuni FC vs. Refrigeración Dam (C30). En Campeones del 28: Alma Fuerte vs. Juveniles del Tronkito (C20), Los Tres Amigos Jrs. vs. Tronkito Jrs. (C20) y Los Tres Amigos FC vs. Estrella del Norte (C30). En Autonomía: Primer Pasaje vs. El Salvador (C20), Tercer Pasaje vs. Rifa Tuni Jrs. (C20) y San Martín vs. La Barra (C20). En Santa Rosa: La Esquina del Kennedy vs. Tigre Jrs. (C20) y Santa Rosa FC vs. Gas del Estado (C30). En Tarapaya: Juveniles de Tarapaya vs. Los Pacíficos (C20) y El Bajo de Tarapaya vs. Los Pacíficos FC (C30). En Triángulo: San Esteban vs. La 23 FC (C20), Triángulo FC vs. Laureles (C20) y Los Peregrinos vs. Juveniles de Gas (C20).