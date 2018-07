Adolescente denunció al padre carnicero por supuesto abuso y golpizas

Fotos TESTIMONIO El joven dialogó con EL LIBERAL y recreó su vida; ataques físicos añejos, humillaciones y un secreto a voces.

-

Un adolescente con retraso madurativo reveló que desde niño fue atacado sexualmente por su padre y por otro sujeto, un ayudante de carnicería, en Río Hondo. En diálogo con EL LIBERAL, el joven aportó un nuevo dato a la investigación, que hoy tiene a dos primos presos.

Según el muchacho, por años fue objeto de humillaciones y golpes, potenciado por el silencio cómplice de toda la familia.

Lo corroboró un testigo. "Ellos le hacían de todo, pero no queríamos meternos en problemas", declaró un vecino. "Había días en que venía a comer a casa. En el 2017 su padre le cortó una mano con su cuchillo de la carnicería. El chico es criado por ellos", acotó.

Los vecinos

Otra vecina ahondó: "En el pueblo siempre se comentó que lo violaban. El que aparece como padre, adopta chicos para cobrar pensiones", aseguró.

En total, cinco vecinos declararon y sus testimonios serán entregados ante la Fiscalía de Las Termas.

Ello sucederá a mediados de la semana entrante.

"Ahí, nosotros nos opondremos a la elevación a juicio", señaló el abogado Carlos Ríos López, defensor de los dos detenidos.

"Queremos que la Fiscalía investigue esta nueva línea. Sólo aportamos estos testimonios y que sea la Justicia quien profundice y establezca qué le pasó a este muchacho", subrayó.

Cámara Gesell

La historia comenzó dos meses atrás. La madre del adolescente denunció a dos primos de éste por abuso.

Se hizo una Cámara Gesell y la víctima acusó a los dos jóvenes.

"Me hicieron mentir. Después, me escapé de casa y me fui a buscar ayuda en mi tía", aclaró ayer.

Desde entonces, sostiene que los reales abusadores "son mi padre y el ayudante", quien ya falleció.

El miércoles, Ríos López pedirá a un juez de Control y Garantías que posponga la elevación a juicio.

"No solicitamos ni siquiera que nos crea ciegamente. Sólo que investiguen. Hay un informe médico realizado en Tucumán, esclarecedor, ya que deja en claro la situación de la víctima. Y las consecuencias de su triste vida".