¿Quién dirigirá el Sub20?

08/07/2018 -

Tras la renuncia de Sebastián Becaccece, la selección Sub20, que debe jugar torneo de L’Alcudia, en Valencia (España), a partir del sábado 28 de julio, se quedó sin DT. Hermes Aldo Desio, coordinador general de las Selecciones Juveniles de la AFA, negó que le hayan ofrecido hacerse cargo del plantel. "No me ofrecieron hacerme cargo de la Sub 20 que estaba al mando de los colaboradores de Jorge Sampaoli. No tendría problema en hacerlo, pero no de esta manera, no en esta situación", dijo el entrenador que nació en Rosario hace 48 años.