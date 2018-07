Fotos Gerardo Zamora proclamó a "Chueco" Blanco candidato a intendente de la ciudad de La Banda

08/07/2018 -

"Yo tengo un sueño, quiero que La Banda recupere su identidad, cultura y progreso", afirmó Álvaro "Chueco" Blanco, tras ser proclamada su candidatura a intendente de la ciudad de La Banda por el Frente Cívico por Santiago, en el marco de un importante acto político encabezado por el gobernador Gerardo Zamora, principal referente de la coalición gobernante. Del acto participó también el vicegobernador José Emilio Neder; la ex gobernadora y actual diputada nacional Dra. Claudia de Zamora; los candidatos a viceintendenta bandeña, Marta del Valle "Chichí" Torres de Ulla y a defensor del Pueblo, Carlos Federico Scrimini, invitados especiales y dirigentes. Con este acto, el Frente Cívico por Santiago lanzó oficialmente sus candidatos en La Banda, con vistas a las elecciones municipales que se desarrollarán el próximo 12 de agosto. Al hacer uso de la palabra, Blanco destacó su vida en La Banda, su paso por el Jardín de Infantes Nº 1 y resaltó que "tenemos la oportunidad de dar vuelta la página. De la mano del Frente Cívico recuperaremos el histórico Balneario Municipal; tendremos escuela de música, cómo es posible que no tengamos una institucion de este tipo, siendo la "Cuna de Poetas y Cantores"; es por eso que quiero que tengamos un circuito de arte para que los bandeños puedan expresarse. Nosotros tenemos la cultura y vamos a explotar este valor para promover el turismo de la mano de la promoción turística que impulsa la provincia", aseveró, tras el acompañamiento de la militancia y la política. En reconocimiento al trabajo encarado, el Dr. Zamora, máximo referente del Frente Cívico por Santiago, destacó el acompañamiento de los bandeños a su gobierno y sostuvo que Blanco "llevará a La Banda a la unidad, a la superación de lo que está mal", resaltando la "responsabilidad para no endeudar a la provincia, la seguridad social y la solidaridad en tiempos de crisis" como ejes de gobierno. Por su parte, el vicegobernador Neder, en su rol de principal referente del Partido Justicialista, señaló la "necesidad de dar continuidad al proyecto político más exitoso de la historia de la Provincia. Hoy es un punto de partida para que este proyecto se inserte en La Banda, por eso venimos a acompañar y a proclamar a un joven militante, alguien que con su juventud seguramente tiene los grandes sueños de alguien que quiere tanto a la ciudad en la que ha nacido. Siempre hemos puesto el camino en donde el proyecto fundamental es la provincia, y en ese proyecto fundamental de la provincia el beneficiario siempre ha sido el pueblo, creo que eso es lo que garantiza la persona de este joven candidato que va a trabajar por la grandeza de La Banda".