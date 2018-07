Nacer Chadli elogió a su DT, el español Roberto Martínez

Fotos ADVERTENCIA. Chadli sabe que mañana Bélgica tendrán un partido duro: "Francia tiene mucha calidad", señaló.

El jugador belga Nacer Chadli dijo ayer en conferencia de prensa que si ahora están ante unas semifinales de un Mundial (mañana enfrentarán a Francia, en San Petersburgo) es por Roberto Martínez, el técnico español que dirige a los "Diablos Rojos".





"Roberto Martínez empezó con un club pequeño (Wigan), lo hizo muy bien, se fue al Everton y con su experiencia, su estilo y su forma de pensar estamos hoy aquí, es por él", dijo el carrilero belga.





Bélgica tendrá que defender a Mbappé, un peligro que conocen y alaban: "Aparte de Messi no había visto hacer cosas como las de Mbappé a su edad, pero todavía no hay plan anti Mbappé ya que no hemos hablado de cómo vamos a jugar pero sí sabemos los peligros del rival", comentó el extremo.





"Francia tiene unos jugadores que conocemos bien. Tiene mucha calidad, con un gran contragolpe, habrá que tener cuidado. A muchos de nuestros adversarios les vemos varias veces por semana" amplió el jugador del West Bromwich.





Thierry Henry, asistente en Bélgica, se medirá contra Francia, su país y selección con la que levantó la Copa del Mundo en 1998. "Para Henry sé que será un partido especial pero hasta ahora solo hemos tenido dos días para recuperarnos y no hemos hablado con él", señaló.





Para encarar la semifinal "no debes cambiar tus costumbres, tenemos que prepararnos como siempre, lo principal es estar preparados", afirmó.





El debate sobre el estilo de juego cerró la conferencia de prensa de Nacer Chadli: "Podemos dominar los partidos pero contra Brasil nos adaptamos a un partido especial para poder hacer daño, a ver cómo preparamos el partido contra Francia", concluyó.