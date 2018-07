Hristo Stoichkov se metió en la polémica de la Selección y defendió a Lionel Messi

Fotos AFECTO Hristo Stoichkov guarda un cariño muy especial por la "Pulga".

10/07/2018 -

La eliminación de la Argentina en los octavos de final de Rusia 2018 ante Francia dejó mucho para el análisis y uno de los que habló ahora fue el ex jugador de la selección de Bulgaria, Hristo Stoichkov.

¿Qué dijo el histórico jugador búlgaro sobre la Albiceleste? Fue duro cuando opinó que en el plantel de la Argentina "no hay sangre".

"(En Argentina) no hay sangre. Si no puedes jugar, es mejor decir ‘no me voy a poner la camiseta de la Selección’ en lugar de perder tiempo en los 90 minutos y que otra sufra", expresó el además ex jugador del Barcelona de España.

Cuando lo interrogaron sobre la figura de Lionel Messi y su importancia en el equipo argentino, Stoichkov defendió a la "Pulga" y dijo que no se puede cargar todo contra él.

"En Argentina esperan solo de Messi. Esta Selección fue de peor a peor. No se puede cargar siempre a uno mientras hay otros que se esconden. Yo lo quiero a Lionel como a mis hijos, lo conozco desde los 12 o 13 años de cuando estaba en Barcelona. Sé como sufre, sé de sus amigos, sé de su familia y sé de las lágrimas en sus ojos. Nadie lo ayuda, es un problema grave".

Stoichkov, que jugó dos Mundiales con su Selección (Estados Unidos 1994 y Francia 1998), reflexionó respecto de quiénes son los culpables de esta decepción de Argentina y sumó a Jorge Sampaoli entre los responsables.

"Es muy fácil de cargar contra Mascherano, contra Messi o contra el arquero, pero hay responsabilidad en la toma de decisiones. Jorge (por Sampaoli) se equivocó en algunas decisiones. Él tiene culpa, el equipo y la federación también. Todo es un conjunto", analizó.

"Menos mal que yo no estaba en esta Selección", dijo Stoichkov, y aseguró que, en el lugar del entrenador argentino, "hubiera hecho mucha limpieza" de jugadores.