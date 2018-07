Beccacece habló y dijo de todo

Fotos DESAFÍO Sebastián Beccacece se hizo cargo ayer del plantel profesional de Defensa y Justicia y en la conferencia se refirió a la situación del seleccionado.

Para Sebastián Beccacece, el ex ayudante de campo de Jorge Sampaoli en la selección argentina, ayer comenzó una nueva etapa en su carrera como DT. Se hizo cargo del plantel de Defensa y Justicia para cumplir con su segundo ciclo y durante la conferencia de prensa que ofreció no pudo evitar responder a las preguntas que le hicieron los periodistas sobre lo que pasó en el Mundial de Rusia 2018.

Habló de todo un poco y estuvo muy abierto al diálogo con la prensa.

Y uno de los momentos más tensos que se vivió en la conferencia de prensa fue cuando le preguntaron sobre el incidente que tuvo con Sampaoli durante un entrenamiento en Bronnitsy.

"Siempre he podido hablar con Jorge, siempre en el marco de la privacidad porque considero que es un valor preciado, nunca discutí delante de un futbolista, nunca me agarré a piñas. He acompañado y lo que tenía que decir se lo dije en persona", expresó el hoy adiestrador del equipo de Florencio Varela.

También evitó hacer un análisis sobre lo que fue la actuación de la Argentina en el Mundial, aunque lamentó que los resultados no fueron los esperados por todos.

"No creo que me corresponda hacer un análisis del juego de la Selección (en el Mundial). A lo largo del proceso nunca lo hice porque la cara visible del proceso era su conductor, era el que hablaba con los medios. Los resultados no fueron los esperados, los deseados, no se cumplieron las expectativas pero el desarrollo de lo que ha pasado le corresponde a la conducción directa".

En la relación a la decisión que tomó de cerrar un ciclo al lado de Jorge Sampaoli como colaborador, Beccacece tuvo en cuenta el llamado de la dirigencia de Defensa y Justicia para asumir un rol que ya conoce por su experiencia anterior en el Halcón.

Un deseo personal

"He decidido poner fin al vínculo con Jorge Sampaoli. Quedaba pendiente este llamado después de compartir 13 años con él y hoy considero que no quiero volver a cortar esta posibilidad de trabajar como conductor. Me siento muy a gusto con esta gente, creo que va en relación con el día que nos toca, que es el Día de la Independencia", expresó el flamante entrenador.

"Considero que todo lo que sucede conviene. Siempre voy incorporando información, aprendizaje en esta carrera que nos proponemos como grupo de trabajo, que es de permanente crecimiento y evolución. Ha sido muy beneficioso con lo que tiene que ver con aprender y conocer lugares. Valoro la oportunidad que me dio Jorge de estar en la Selección. Hoy vuelvo a tomar este desafío de dirigir a Defensa con mucha ilusión", cerró Beccacece.