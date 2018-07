Fotos Dejaron solo al hijo de 3 años en la casa y murió al incendiarse la vivienda

La muerte de un niño de sólo 3 años que terminó calcinado por las llamas que consumieron su casa, generó consternación en la comunidad de Las Termas y en toda la provincia. El pequeño había quedado solo en la precaria vivienda, aparentemente encerrado por su madre y la pareja de ella, quienes habrían viajado a Bolivia. Vecinos y Bomberos combatieron el fuego y al lograr ingresar se encontraron con el cadáver, ya que nadie sabía que el menor se encontraba en el interior. Fue hallado junto a la reja de la ventana, quizás buscando escapar de su trágico destino. Los Bomberos de la Policía de la ciudad Capital realizaron las pericias en el lugar para establecer las causas que originaron el foco ígneo. El dramático hecho comenzó alrededor de las 2 de la madrugada. Los vecinos de la humilde casa del 6º Pasaje del barrio España comenzaron a ver que salía humo de las ventanas y en minutos las llamas se apoderaban de todas las habitaciones. En un primer momento habrían tratado de sofocar ellos mismos el fuego, arrojando agua en baldes y utilizando mangueras, pero se dieron cuenta de que sus esfuerzos eran inútiles ante la voracidad del foco ígneo. Rápidamente llamaron a la Policía y a los Bomberos de la ciudad termal, quienes acudieron en cuestión de minutos, pero para ese momento las llamas ya se habían apoderado de toda la casa y mientras trataban de abrir las puertas o forzar las rejas de la ventana, crecían los interrogantes si podía haber alguien en el interior o no. En el lugar residía Miriam Sosa de 22 años, su hijo Thiago de 3 y la pareja de la joven, identificado como José Silo. La madre de la mujer deslizó que durante la tarde del domingo su hija le había manifestado que posiblemente viajaría con su pareja a Bolivia, y que ésta le habría pedido que dejara a su nieto con ella. Como nunca llegaron a su casa, presumía que no habían concretado el viaje. Aparentemente se trasladaban con frecuencia al país vecino para comprar ropa y revender. Más tarde llegó al inmueble el padrino del niño, el cual deslizó que había visto subir a Miriam Sosa y su pareja a la camioneta tipo Trafic que tienen, pero desconocía si viajaban a Bolivia o no. Mientras tanto, los Bomberos trabajaban a destajo para poder controlar el fuego, hasta que finalmente pudieron ingresar. Trataron de sacar algunos bienes y muebles, pero prácticamente todo había sido consumido por las llamas. El horror se produjo cuando llegaron a una habitación. Arrancaron una reja y junto a la pared bajo la ventana sacaron frazadas y debajo de ellas el cadáver del niño totalmente calcinado. La escena estremecedora dejó sin aliento a los Bomberos. Ya nada podían hacer. El pequeño estaba irreconocible y sus extremidades inferiores habían sido consumidas. Era el peor final para una madrugada de terror. En minutos los familiares y vecinos se enteraron del trágico desenlace y se vivieron escenas de profundo dolor en el lugar porque no sabían que el pequeño estaba dentro y no pudieron salvarlo.