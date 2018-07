Vibrante duelo en La Banda entre Valoy y Lawn Tennis

11/07/2018 - Las escuelas de fútbol infantil Luis Valoy y Santiago Lawn Tennis Club protagonizaron el duelo más vibrante y parejo de la decimoquinta fecha del Torneo Anual 2018, que organiza la Liga de Fútbol Infantil (LIFI). Las canchas de Sutiaga de la ciudad de La Banda, donde hacen las veces de local los chicos que dirige el “Loco” Valoy, fueron el escenario de los encuentros en las cinco categorías. El “Rojiblanco” se quedó con el triunfo en tres, mientras que las otras dos fueron para el dueño de casa. En la categoría mayor, la 2005, Lawn Tennis se impuso por 3 a 2. En la 2006, Valoy fue superior y se impuso 2 a 0. En tanto, en la 2007 otra vez fue mejor el visitante, que ganó con un claro 3 a 0. El dueño de casa ganó el duelo de la 2008, con un apretado 1 a 0. Finalmente, los del Parque Aguirre ganaron 3 a 0 en la 2009. La decimoquinta fecha se jugó de manera parcial, ya que quedaron pendientes los cotejos Sarmiento vs. Güemes y Niños Unidos vs. Tricolor, ya que tanto el Gaucho como Niños Unidos viajaron a Ceres (Santa Fe) para participar de un torneo interprovincial. Los resultados de la jornada fueron los siguientes: Categoría 2005: Jorge Donis 2, Galguitos 1; Luis Valoy 2, Santiago Lawn Tennis Club 3; Golcito 1, Estrella del Sur 1; Ferroviaritos 3, Estrella Roja 0. Categoría 2006: Jorge Donis 1, Galguitos 0; Luis Valoy 2, Santiago Lawn Tennis Club 0; Golcito 1, Estrella del Sur 3; Ferroviaritos 4, Estrella Roja 1. Categoría 2007: Jorge Donis 6, Galguitos 0; Luis Valoy 0, Santiago Lawn Tennis Club 3; Golcito 1, Estrella del Sur 2; Ferroviaritos 0, Estrella Roja 3. Categoría 2008: Jorge Donis 13, Galguitos 0; Luis Valoy 1, Santiago Lawn Tennis Club 0; Golcito 2, Estrella del Sur 0; Ferroviaritos 0, Estrella Roja 4. Categoría 2009: Jorge Donis 2, Galguitos 0; Luis Valoy 0, Santiago Lawn Tennis Club 3; Golcito 1, Estrella del Sur 0; Ferroviaritos 0, Estrella Roja 2. Próxima fecha Este domingo 15 de julio se disputará la decimosexta fecha del Torneo Anual, que tendrá los siguientes enfrentamientos: Galguitos vs. Ferroviaritos, Güemes vs. Jorge Donis, Sarmiento vs. Tricolor, Santiago Lawn Tennis Club vs. Niños Unidos, Estrella del Sur vs. Luis Valoy y Comercio vs. Golcito. En esta oportunidad, tendrá fecha libre Estrella Roja.