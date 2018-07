Claudio Borghi: "A Messi le diría que no juegue más en la selección argentina"

12/07/2018 -

Claudio Borghi fue en su época jugador de la selección argentina y como carta de presentación tiene el título que obtuvo con la Albiceleste en México 86.





El "Bichi", como lo conocen todos, es hoy entrenador aunque en la actualidad se encuentra sin trabajo en este sentido y a la espera de que surja alguna oferta en algún momento.





Disfrutando del Mundial de Rusia 2018, Borghi habló de la situación de la selección y en especial de Lionel Messi a quien le aconsejó que no juegue más en el equipo nacional.





"Si yo pudiese hablar con Messi le diría que no juegue más en la Selección. Le agradecería por el esfuerzo que hizo, pero quizás ya es el tiempo de que no esté. Lo mismo le diría a otros", expresó el adiestrador cuando se refirió a la "Pulga" que no tuvo un buen Mundial en Rusia.





Justamente cuando le preguntaron sobre el bajo rendimiento del jugador del Barcelona, el "Bichi" respondió: "A Messi lo veo con 40 millones de argentinos en el hombro que no puede sostener. Él, como muchos de nosotros, empezó a jugar por felicidad, porque es un juego. Me da la sensación de que se pone la camiseta de la Selección y deja de ser un juego para transformarse en un sufrimiento. Sí puede ser marcador, porque ese rol exige fuerza, garra, meter. Eso es el jugador uruguayo. Pero crear estando presionado es imposible. Muchos dicen ahora le baja la musa (sic). Pero si estás enojado la musa (sic) no baja y no te atrevés a hacer cosas. Por eso el creador tiene mayores chances de equivocarse. Para el que destruye, para el que marca, es mucho más fácil: no necesita estar demasiado alegre, si no tener un carácter importante".