Fotos Sol de Julio celebró su aniversario con numerosas obras y viviendas sociales

12/07/2018 -

Con un importante marco de gente se celebró el 102º aniversario de Sol de Julio, departamento Ojo de Agua, con un acto de inauguración de obras, entre ellas 17 viviendas sociales. Además, se habilitó la refacción del Centro Deportivo y Recreativo Municipal con iluminación LED. También se iluminaron varias arterias de la localidad; 300 metros de cordón cuneta, habilitación de la Posta Sanitaria Municipal y una plaza comunitaria. Además, la Comisión Municipal recibió una motoniveladora 0 KM de parte del Gobierno provincial. El acto fue encabezado por el ministro de Gobierno, Dr. Marcelo Barbur, y la comisionada de Sol de Julio, Sonia Teresa Villarruel, acompañados por el presidente provisional de la Legislatura provincial, Dr. Carlos Silva Neder, subsecretario de Promoción Humana, Arq. Ernesto Fernández, la senadora nacional Ada Iturrez de Capellini, director General de Municipalidades, Marcelo Alejandro Camaño, comisionados de localidades vecinas, entre otras autoridades e invitados especiales. Viviendas sociales Se hizo entrega de 17 viviendas sociales (de las cuales 3 son ecológicas) beneficiando a localidades y parajes como Campo del Cisne, Taco Pozo, La Trampa, Amoladera y Sol de Julio. Tras la entrega de las llaves, una de las beneficiarias, Griselda Pérez resaltó: "Desde ahora disfrutaré esta oportunidad con mi familia, agradecidos a todos por el apoyo y el acompañamiento, hace un tiempo no me imaginaba algo como esto. Es por eso que voy a disfrutarla". Tras ello, se dirigieron a la nueva Posta Sanitaria Municipal, donde habilitaron la misma e hicieron lo propio con la ampliación, mejora y construcción de cunetas en torno a la plaza y sus alrededores (con nuevas luminarias y 500 metros de caminerías). Durante el acto protocolar, el ministro de Gobierno, Dr. Marcelo Barbur, transmitió "el saludo y afecto de la ex gobernadora de la provincia, Dra. Claudia de Zamora y del gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora" y resaltó: "Son obras que van a favorecer a la organización de la comunidad. Estoy plenamente sorprendido porque he podido ver que la capacidad de gestión no se limita en crear obras y servicios, sino que veo una mirada integral en la comunidad. Felicitaciones para todos". En tanto, la comisionada de Sol de Julio, expresó que "vemos el reflejo de lo trabajado a lo largo de este tiempo. Por eso seguiremos haciendo hincapié en el esfuerzo. Cuando hablamos de cumpleaños, hablamos de fiesta, de alegría, y miren que importante es poder celebrar el cumpleaños de los pueblos, es donde ahí todos los residentes se reúnen, un punto de encuentro".