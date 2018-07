Fotos "Te voy a matar, los voy a matar a los chicos, voy a prender fuego la casa y me mato yo"

13/07/2018 -

Una joven víctima de violencia de género durante años, contó su calvario y el temor que siente después de que tras la separación, su ex la amenazara diciéndole que la matará, que asesinará a sus hijos, que prenderá fuego su casa y luego se quitará la vida. La historia se trata de una joven de 27 años, madre de tres hijos, fruto de una relación de aproximadamente 10 años con el acusado. La damnificada se hizo presente en la redacción de EL LIBERAL en compañía de mujeres que conforman un grupo de promotoras comunitarias de los derechos de la mujer, organizado a partir de la UPA del barrio Autonomía. Con valentía, la joven comenzó a relatar su padecimiento. Señaló que tras el primer año de relación, tuvo a su primera hija, pero que el acusado nunca estuvo cerca de ella dándole su apoyo. Los años siguientes vinieron los otros dos hijos, y la situación habría empeorado mes a mes, donde comenzaron a registrarse hechos de violencia en la humilde vivienda que con su esfuerzo logró edificar en el barrio Industria, pese a la falta de colaboración del sujeto. La joven habría radicado en ese tiempo al menos cuatro denuncias por diferentes hechos de violencia de género, además de haber soportado infidelidades y otras formas de violencia, principalmente la psicológica, según manifestó a este medio. Hace poco menos de un mes, el propio hijo del acusado lo habría visto con otra mujer y reaccionó arrojándole una piedra. Ese fue el desencadenante para que la joven decidiera terminar con la relación de una vez por todas. Ante esa situación, el acusado habría reaccionado de forma aún más violenta amenazándola. "Te voy a matar, los voy a matar a los chicos y después voy a prender fuego la casa y me mato yo", asegura la mujer que le dijo su ex. Tras la denuncia, el caso recayó en manos de la fiscal Andrea Juárez, quien dispuso la exclusión de hogar del acusado. "Yo sentía temor, tenía miedo que cumpla su amenaza", relató la joven al explicar que durante unos días se trasladó hasta la casa de una tía junto a sus hijos. El acusado habría violado la prohibición de acercamiento, ya que se habría vuelto a presentar en su casa, además de que la hostigaría de forma constante y la habría difamado divulgando que ella tenía un amante, cuestión que la mujer negó absolutamente. La fiscal del caso solicitó una orden de detención, medida librada por la jueza de Género, pero el sospechoso no pudo ser capturado por la Policía y vencidos los plazos, se presentó con su abogada ante la Justicia para ponerse a derecho. Antes de finalizar, la joven reiteró que siente miedo por ella y por sus hijos, y que espera que la Justicia y la Policía actúen cuanto antes, ya que el acusado continúa libre y ella tiene que permanecer encerrada o trasladándose a la casa de familiares por temor a que el sujeto cumpla con sus amenazas.