Pity Álvarez se entregó a la Justicia: "Lo maté porque era él o yo"

A las 7 de la mañana de este viernes, se presentó ante la Justicia, Cristian "Pity" Álvarez, quien era intensamente buscado desde ayer, tras ser señalado como el autor del crimen de un joven en Villa Lugano.

Acompañado por su abogado, el músico llegó y al descender habló con la prensa confesando el crimen: "Sí, yo fui. No vengo a entregarme, vengo a contar lo que pasó. Lo maté porque era entre él y yo", expresó sorprendiendo a todos los periodistas que lo esperaban.

El ex líder de Intoxicados y Viejas Locas dijo que la víctima no era su amigo y que "era un pibe que choreaba". Consultado sobre el motivo que lo llevó a dispararle, aseguró: "Si no disparaba, me mataba él".

Como se recordará, su novia había dicho anoche que él era el homicida y que se iba a entregar en las próximas horas.