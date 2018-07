Orden de detención para "Pity" Álvarez por asesinar al amigo de cinco tiros en la cabeza

Fotos ESTRAMBÓTICO El intérprete jamás pasó inadvertido. Siempre su "kryptonita" emocional fueron las drogas.

13/07/2018 -

Cristian ‘Pity’ Álvarez esta madrugada era buscado intensamente por la Policía de Buenos Aires, luego de ser acusado por un testigo de asesinar a un amigo en las primeras horas de ayer, en el Bº Cardenal Antonio Samoré, ubicado en el barrio porteño de Villa Lugano.

El juez a cargo de la causa ordenó la detención del músico, bajo los cargos de ‘homicidio agravado por el uso de arma de fuego’.

El hecho se produjo alrededor de las 2:00 entre las torres 11 y 12 del barrio situado en Dellepiane y Escalada. El ex líder de Viejas Locas e Intoxicados mantenía una discusión con la víctima, quien, en un momento, le pegó un cabezazo en el rostro. Ante ese golpe, Pity sacó un arma calibre 7.65 y le disparó cinco veces en la cabeza.

La Policía logró dar con un testigo presencial, de nombre Ulises. Esta persona dijo haber visto a ‘Pity’ Alvarez discutiendo con su amigo Cristian Maximiliano Díaz (36), quien vivía en provincia de Buenos Aires pero. tenía a su familia en el lugar, y que en un momento forcejearon y Álvarez le disparó.

Fuga

Luego el cantante salió corriendo hacia la colectora Dellepiane y la avenida Escalada.

Al rastrillar el lugar, un oficial encontró dentro de una alcantarilla una pistola calibre 7.65 con cinco vainas servidas. No tenía la numeración limada y se solicitó un informe a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC, ex RENAR).

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue judicial con tres impactos de bala en el rostro y uno en el tórax.

‘Hay una orden de detención, es lo único que podemos decir’, confirmaron fuentes judiciales. A Álvarez se lo acusa de ‘homicidio agravado por el uso de arma de fuego’.

Un amigo de la víctima contó que el hombre asesinado o no vivía más en las torres, sino en Villa Fiorito, pero que su hija sí, al lado de lo de ‘Pity’, en el quinto piso.

‘Estuve con él hasta las once y media de la noche, en los banquitos, me desperté seis y media para ir a trabajar y me desayuné con esto’, dijo sobre Díaz.

‘Habrán discutido, Pity no estaba en sus cabales y le dio cuatro tiros’, aseguró el hombre, quien prefirió no salir en cámara ni dar su nombre.

Afirmó que el cantante ‘siempre’ andaba armado y recordó que una vez ‘le disparó a la puerta porque pensaba que había gente queriendo entrar’.

Al hablar sobre ‘Pity’ y su conocida adicción a las drogas, expresó; ‘A veces estaba acá tirado y lo teníamos que subir a la casa, yo mismo lo he hecho’.

Antes de la medianoche, su novia habría señalado que él fue el homicida.