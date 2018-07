"Pity" comparte pabellón con Giselle Rímolo y dos asesinos conocidos

Hoy 08:53 -

Cristian "Pity" Álvarez se entregó ayer por la mañana en la Comisaría de Villa Lugano y confesó el crimen de un vecino de la zona, asegurando que le disparó en medio de un enfrentamiento: "Era él o yo", dijo.

El ex líder de Viejas Locas guardó silencio cuando fue indagado por el juez, por lo que de inmediato quedó detenido y fue alojado en el pabellón psiquiátrico en el marco del Programa Integral de Salud Mental Argentino (Prisma).

Te recomendamos: Pity Álvarez se entregó a la Justicia: "Lo maté porque era él o yo"

Allí tendrá algunos compañeros conocidos: la falsa médica Giselle Rímolo, el "tirador de Belgrano" Martín Ríos y Susana Freydoz, la esposa del ex gobernador de Río Negro, Carlos Soria, a quien mató en 2012.

Por ese pabellón también pasó el ex secretario de Obras Públicas, José López; el ex abogado de Lázaro Báez, Jorge Chueco; y Patricio Fontanet, el ex líder de Callejeros.