Segundo DT de Croacia culpó al árbitro

16/07/2018 -

El segundo entrenador de Croacia, Ivica Olic, denunció que Néstor Pitana decidió la final de la Copa Mundial al señalar penal en una mano de Iván Perisic a la salida de un córner.





"No me puedo creer que en la final se pueda pitar un penal así. No entiendo por qué lo ha pitado. El jugador saltó y sus brazos estaban en una posición normal", comentó. Olic aseguró que Perisic "prácticamente no tuvo tiempo para reaccionar" y que "si hubiera tenido los brazos en alto" hubiera entendido que se pitara penal. "Es algo muy malo que se cometa un error como ése en una final de un Mundial", señaló.

"Yo estaba detrás de él. Yo creo que pensó lo mismo. Fue, no fue. Fue, no fue. Y al final pensó que Francia es un país muy grande. Es una pena", comentó.