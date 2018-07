Los chicos crecen en tenis a diario en el Lawn Tennis

18/07/2018 - Con total éxito y a gran ritmo continúan las clases de tenis de la escuela del Santiago Lawn Tennis Club. El desarrollo de las actividades está destinado desde los niños y niñas a partir de los 4 años en adelante, en donde los pequeños inician sus primeros pasos pasando por el ya tradicional jardín del tenis, en donde los chicos pasan sus clases con gran recreación y muchos juegos, con conos raquetas mini, pelotas baja presión etc. Todo es te t ipo de acciones se desarrollaron con un marco de gran camaradería y amistad. Los chicos, a medida que van avanzando en su aprendizaje y una vez que tienen el visto bueno de los profesores y colaboradores de la escuela de tenis, van pasando los distintos niveles de la escuela, inicial, mini tenis, escuela formativa, etc. Además, los pequeños y las pequeñas que asisten a las clases de la escuela de tenis de la entidad del Parque Aguirre, cuando incorporan las técnicas y golpes del deporte básico, ya están en condiciones de realizan distintos juegos de coordinación, recreación, siempre bajo la atenta mirada de los profesores. So n mu c h a s y variadas las actividades que se realizan en la escuela de tenis que coordina el profesor Álvaro Caldera junto a un grupo de profes, quien precisamente invita a todos los interesados a sumarse a jugar al tenis y realizar una linda práctica deportiva. Se facilitan los elementos.