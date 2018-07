Fotos Joaquín Deck y Luciano Pagani, dos refuerzos más para "Inde"

Con la firme intención de ser protagonista en la edición 2018/19 de la Liga Argentina de Basquetbol (ex TNA), Independiente continúa reforzando su plantel. Ayer se confirmaron dos fichas más para el equipo que nuevamente tendrá a Javier Montenegro como entrenador. Se trata del ala pívot Joaquín Deck, hermano de Gabriel, y el alero Luciano Pagani. Estos dos jovenes talentos santiagueños, además de potenciar el plantel del elenco de calle Salta, le dan también un mayor sentido de pertenencia e identificación con nuestra provincia. Joaquín Deck, de 26 años, ocupará un ficha de mayores y llega proveniente de Tomás de Rocamora, donde también jugó Liga Argentina. En tanto, Luciano Pagani (21) llega desde Quimsa, con quien fue campeón de la Liga Nacional de Desarrollo y también tuvo algunos minutos en el plantel de LNB. El alero ocupará una de las fichas U23. Deck y Pagani se suman a los bases Damián Palacios y Nicolás Kalalo (U23); el escolta Federico Mansilla; los aleros Axel Weigand y Luciano Pagani (U23); los ala pívot Joaquín Deck y Bruno Ingratta. De esta manera, al plantel de Javier Montenegro le resta una ficha mayor para completar y se busca un pívot que sería nacional. Con Ingratta, Kalalo, Deck y Pagani, Independiente tendrá una marcada presencia santiagueña, lo que hará que el hincha se sienta aún más identificado en esta temporada en la que tendrá como condimento extra el poder volver a jugar como local en su propio estadio, luego de las remodelaciones recientemente inauguradas. En cuanto a la pretemporada, comenzará en los primeros días de septiembre, ya que la competencia está previsto que se inicie en octubre. Sensaciones Tras confirmarse su incorporación a Independiente, Deck expresó sentirse "muy contento y agradecido por la oportunidad que me están brindando en el club de poder formar parte de Independiente", y agregó sentirse "ansioso y con ganas de empezar". Como un aspecto determinante para aceptar la propuesta de Independiente, el ala pívot remarcó que es "muy importante volver a jugar en la provincia porque era algo que quería hacer hace mucho tiempo". Además, se refirió a la posibilidad de jugar de local en el estadio del club como algo "muy importante" y señaló que se comunicó con el técnico, Javier Montenegro, quien lo puso al tanto del plantel que se está armando; "es un excelente equipo", finalizó. Por su parte, Pagani dijo sentir "una sensación muy linda de poder sumarme a la institución para la próxima temporada, porque me encantó la idea de poder volver a defender los colores del club porque hice las formativas. Siempre quise esto". Se refirió a los primeros pasos que dio en la disciplina, narrando que "a Inde lo conozco bastante porque comencé de chico en el club. Conozco al técnico y sé lo que busca en mí y espero brindarle al equipo lo que necesita. Es una oportunidad nueva porque va a ser la primera vez que juego en la categoría. Espero estar a la altura".