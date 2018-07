Neymar confirmó que seguirá ligado al París Saint Germain

20/07/2018 -

El París Saint Germain puede respirar tranquilo.

"Me quedo, me quedo en el PSG, tengo un contrato... Las especulaciones, creo que la mayoría fueron de la prensa. No saben de mi objetivo, del porqué me fui a Paris", dijo el brasileño Neymar como para ponerle punto final a una historia que sonaba a suspensdo después de su participación en el Mundial de Rusia 2018.

Cansado de los rumores, sostuvo que su deseo es conquistar todo con el PSG. "Yo quiero triunfar en ese club, quiero vencer y espero que ésta sea una temporada maravillosa", comentó. Vale recordar el el París Saint-

Germain le pagó 222 millones de euros al Barcelona en agosto de 2017 para lograr su traspaso.

Con el equipo francés, el brasileño disputó 30 partidos y convirtió 28 goles en la reciente temporada, en la que ganó la Ligue 1, la Copa Francia y la Copa de la Liga.