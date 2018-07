Jaguares contra Lions y el juez sudafricano, en cuartos de final

Fotos LLAMATIVO. El DT de Jaguares, Mario Ledesma, se quejó del arbitraje para hoy en suelo sudafricano

21/07/2018 -

Jaguares juega hoy a las 10 ante los Lions en Sudáfrica, otra vez dirigidos por un árbitro local. Según una regla no escrita en el rugby, "el árbitro siempre tiene la razón". También se pueden ver letreros en los clubes recordando esa máxima e instando a la gente a no agarrárselas con el referí, más allá de que éste se pueda equivocar. Pero quizá lo que está pasando en el Personal Super Rugby ya es demasiado. Jaguares enfrenta por tercer partido al hilo a una franquicia sudafricana; la primera vez en Vélez y las dos últimas, de visitante, y en todas les fue asignado un equipo arbitral. sudafricano. Mario Ledesma, DT de Jaguares, cuando se enteró, se quejó: "Esta es la tercera semana que jugamos contra sudafricanos y nos dirige un juez de Sudáfrica, cuando en cuartos de final podrían poner neozelandeses o australianos. Es difícil explicarles a los chicos que no pierdan la paciencia", dijo.