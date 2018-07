Visitantes de todo el país se mostraron deslumbrados

22/07/2018 -

La multitud que participó ayer de la Marcha de los Bombos evidenció una convivencia federal que logró hacer oír, junto al latir de los bombos, acentos de varias provincias argentinas y también de lenguas extranjeras que se sumaron durante las vigilias y el tradicional recorrido.

De eso dio fe, entre otros, la delegación de Puerto Madryn, que se llegó especialmente hasta la "Madre de Ciudades" para participar de este tan significativo evento que se da en el marco de una nuevo aniversario de la ciudad más antigua del país.

"Llegamos anoche (por el viernes), un poco cansados fuimos a la vigilia y hoy estamos aquí desde la siete de la mañana, felices. Es la primera vez que venimos como delegación. Hicimos mucho para estar aquí y valió la pena", manifestó Noelia, de la delegación de esa sureña provincia argentina.

En igual tono mostró su satisfacción Oscar, representante de la delegación que llegó desde la ciudad de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. "Es lo más grande que he visto, por eso he invitado a amigos y les he prometido que se iban a divertir mucho y que aquí se baila y se escucha chacarera de verdad".

Otra ciudad del país que dijo presente en esta edición 2018 de la Marcha de los Bombos, fue Tortuguitas que, con un gran número de personas, se integró a la travesía y al son de los bombos llegó hasta el Parque Aguirre.

"Estamos muy felices de ser partícipes de esta fiesta que la sentimos nuestra. La mayoría no somos santiagueños, pero lo sentimos en la sangre y esa música que contagia a la gente nos pone muy felices", señaló Héctor, de la delegación de Tortuguitas.

La vecina provincia de Córdoba también se sumó a los festejos, a través de sus representantes de Villa María, como es el caso de Ana, quien junto a su pareja hizo el recorrido desde la zona norte y se mostró contenta. "Es algo muy lindo, nunca había visto esto, es la primera vez. Y lo mejor es la cordialidad de la gente. No conocíamos a nadie y es como si nos conociéramos de toda la vida".

Gabriel de Oliva, de Córdoba, miembro de una academia de danzas de la vecina provincia, también expresó su alegría y destacó la buena organización de esta edición 2018 de la Marcha de los Bombos. "Vinimos con dos colectivos llenos, así que estamos orgullosos de ver esto que ustedes tienen que es muy hermoso".

Desde Moreno, Buenos Aires, la agrupación de quichuaparlantes también quiso participar de la marcha y sus representantes se mostraron felices con esta propuesta, a la que definieron como una experiencia muy linda y a la que se unieron por segunda vez consecutiva.

Desde el Chaco llegaron Luis, Marisa, Graciela y Elizabeth, quienes contaron que sabían "de lo lindo que se ponía esta fiesta", y que esos comentarios los animaron a llegarse este año para esta fecha. "Habíamos estado antes y visitado Upianita y algunas peñas, pero esto realmente es incomparable. No nos arrepentimos haber cambiado el destino de nuestras vacaciones. Por el contrario, creo que al año también vendremos", dijeron.