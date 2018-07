Un inglés le devolverá su casco a un veterano de Malvinas

Hoy 19:44 -

Edward Goodall es inglés y también sobrevivió a los horrores de la Guerra de Malvinas. A través de Facebook, se contactó con un veterano argentino para devolverle el casco que usó durante el conflicto bélico.

El domingo último, Alejandro Gorzelany recibió un mensaje de Facebook de su otrora rival en el campo de batalla. “No podía creer lo que estaba viviendo. Cuando recibí el mensaje me temblaban las piernas, se me puso la piel de gallina y me puse a llorar”, expresó.

Goodall le envió fotos del casco que Gorzelany dejó abandonado hace 36 años cuando cayó prisionero en Puerto Argentino y acordaron un encuentro. El mismo se dará en Plymouth, donde vive Edward “para darle un abrazo y devolvérselo en sus manos”.

“Durante muchos años no hablé del tema. Ahora tengo recuerdos encontrados. Si bien la pasamos muy mal, con el tiempo me dí cuenta de que es una experiencia de vida que tengo que transmitir a mi familia”, cerró Gorzelany.