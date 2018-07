Central Córdoba se lució en su visita a Tucumán

25/07/2018 - Los juveniles de Central Córdoba y Mitre tuvieron un fin de semana movido, por una nueva fecha del campeonato juvenil Regional del NOA. Los del barrio Oeste midieron fuerzas ante Ñuñorco y los aurinegros jugaron ante Pellegrini de Salta. En ese sentido El “Ferro” enfrentó el pasado sábado a Ñuñorco y obtuvo la victoria en las tres categorías, por lo que sigue siendo uno de los grandes protagonistas del certamen. En encuentro por el Sub-15, el conjunto del barrio Oeste se impuso por 1 a 0, con el tanto marcado por el mediocampista Montenegro, dentro de un juego en el que ambos elencos contaron con situaciones claras, pero fueron los santiagueños los que pudieron quedarse con los tres puntos. En la categoría Sub-17, el “Ferro” no tuvo inconvenientes para quedarse con los tres puntos y goleó a los tucumanos por 5 a 1. Los tantos del ganador fueron anotados por Tapia, Lizárraga, Jiménez Luna y Luján. En tanto que Romano marcó el gol del honor para los del “Jardín de la República”. En el Sub-19, el “Ferro” completó su hat-trick de victorias y derrotó por 1 a 0 a los tucumanos, con el gol convertido por Moreno. Mitre Por su parte, Mitre recibió a Pellegrini de Salta en el predio que posee en San Marcos y mostró una gran mejoría, sobre todo en las dos categorías mayores. En el Sub-17 mostró toda su contundencia y goleó por 5 a 1, mostrando momentos de buen fútbol. Fue un claro y justo vencedor del juego. Los goles del “Aurinegro” fueron obra de Tobías Galván, Héctor Sánchez, Milton Monge, Franco Briz y Agustín Iñíguez. Para los salteños descontó Williams Alcoba Zárate, que sólo sirvió para las estadísticas. En el Sub-19, el “Aurinegro” volvió a mostrar su poderío ofensivo y se despachó con un cómodo 7 a 1, con anotaciones de José María Ingratti en tres ocasiones, Juan Pablo Morales, Camilo Argibay, Diego Ponce y Agustín Anabia. Por su parte, Martín Aguirre descontó de penal para el conjunto visitante. El único sinsabor de la jornada de domingo para el local, se dio en el Sub-15, ya que los de Salta ganaron 2 a 0. Nahuel Bordón y Santiago Monzón marcaron para Pellegrini, que se quedó con una gran victoria en suelo santiagueño. Fue un partido parejo, pero bien aprovechado por la visita que mostró contundencia en cada aproximación. En la próxima fecha, Central Córdoba no tendrá acción teniendo en cuenta que San Martín de Tucumán ya no participa de este evento, mientras que Mitre visitará a Central Norte, en Salta. 