Por la alta inflación, indican que se aplicará el ajuste contable en los balances de las empresas

25/07/2018 -

La Federación de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas emitió una circular a todos las entidades del país, en la que advirtió que se cumplieron las condiciones para que desde este año se comience a aplicar el ajuste por inflación en los estados contables de las empresas.

Así lo advirtió la entidad que preside el CPN José Arnoletto, quien en diálogo con EL LIBERAL señaló que "la semana pasada se tomó conocimiento de unos reportes internacionales de las firmas de auditoría a nivel mundial, la International Practice Task Force, que es el equipo que regula la práctica de auditoría a nivel de Estados Unidos, y las firmas de auditoría comunicaron que en el contexto de las Normas Tributarias Internacionales (NIC29), la Argentina superó el 100% de inflación trianual en 2018, con lo cual se dispara la necesidad del ajuste por inflación".

Destacó que "la parte de la mala noticia es que estemos en un entorno de alta inflación y debería reconocerse esto en los estados contables. Es una buena noticia desde lo contable, tenemos que trabajar con los reguladores y con el gobierno en sí para que admitan y acepten estos estados contables ajustados por la inflación".

Agregó que "no es que estemos felices por esta situación de la inflación, pero habiéndola, no puede seguir no reconociéndose la inflación en los estados contables. Ahora lo que sacamos fue un comunicado de advertencia que se llegó a esta situación. Tenemos que trabajar y ver si se deroga o no el decreto 664. Así que es una buena noticia en el sentido que nos vamos a alinear con lo que corresponde hacerse y es una mala noticia porque el país no quisiera estar en esa lista de países".

Por eso, apuntó que "todo ello permite concluir que debe iniciarse la aplicación del ajuste por inflación para los períodos contables que finalicen a partir del 1 de julio de 2018". "En consecuencia -agregó la Facpce- los estados contables cuyo ejercicio cierra hasta el 30 de junio de 2018 no deben ser corregidos para reflejar los efectos del cambio en el poder adquisitivo de la moneda".

Efecto

Arnoletto señaló que "en el ajuste por inflación contable, las empresas están sumando ventas de enero a diciembre como si todas estuvieran dadas en la misma fecha y sumando valores de activos comprados hace 10 años con activos comprados ahora, como si todos fueran en la misma fecha y esto es lo que se quiere corregir con el ajuste por inflación contable", señaló.