Dos cazadores lograron escapar "de milagro" del ataque de una osa en Canadá

-

Los cazadores Shannon Long y Caleb Invidiata relataron cómo lograron escapar milagrosamente del ataque de una furiosa osa madre mientras observaban a sus cachorros en un entorno salvaje en Canadá.



El incidente ocurrió este 27 de junio cuando ambos estaban en una cacería de cinco días. Los cazadores colocaron un cebo que atrajo a una osa con dos cachorros. Los hombres vigilaron a los animales durante una hora, cuando de repente la osa abandonó el lugar.



Unos cinco minutos después, Long notó que la fiera regresó y, tras llevar a sus cachorros a un lugar seguro, procedió a atacar a los cazadores. En un video grabado con una GoPro se ve cómo la osa trata de alcanzar a Caleb, que cae detrás de un tronco. Al principio, el animal no vio a su compañero que estaba de pie porque estaba centrado en su víctima.



"Creemos que la razón por la cual no fuimos mutilados o asesinados es que al principio ella solo vio a uno de nosotros, y su enfoque estaba en mí", contó Caleb. "Shannon comenzó a patearla en la cara para distraer su atención, así yo podía intentar salir desde atrás del tronco donde estaba atrapado y que ella se percatara de que era superada en número".



Al darse cuenta de que estaba contra dos personas, la osa "se puso a la defensiva" y no sabía en quién centrar su atención. "El hecho de que nosotros gritáramos y que yo subiera a un tronco haciéndome lo más alto posible hizo que ella se diera vuelta y corriera de allí por segunda y última vez", concluyó uno de los supervivientes.